1,9 millió forintot fordíthattak a dél-hevesi tanodák számítástechnikai eszközökre

Egyelőre még van lehetőség személyes órákra, a dél-hevesi tanodák igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni az adott helyzetből.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett három intézményben harminc-harminc gyerekkel foglalkoznak jelenleg is a szakemberek. A Pom-Pom Tanodában Erken, a Gézengúz nevűben Tarnabodon és Tankuckóban Tarnazsadányban.

A kialakult járványhelyzet miatt változtatásokra volt szükség az intézményekben a megfelelő működéshez, a tanulók védelme érdekében. A zsadányi tanoda szakmai vezetője portálunknak elmondta, déltől este hatig vannak munkatársaik a gyerekekkel.

– A harminc gyerek felváltva érkezik, így szét tudjuk őket osztani csoportokba úgy, hogy meglegyen a kellő távolság is közöttük az adott helyiségben – fogalmazott Bánka-Forgó Judit. Mint mondta, a gyerekek nagyon fegyelmezettek, egyiküket sem kell figyelmeztetni például a belépés előtt kötelező kézfertőtlenítésre.

Az előző tanévben nehezebb volt az online oktatás megvalósítása, hiszen nem rendelkeztek megfelelő eszközökkel hozzá. Örömét fejezte ki, hogy azóta egy sikeres pályázat segítségével egyenként 1,9 millió forint eszközbeszerzésre fordítható támogatást nyertek el a tanodák. Az összegből tableteket vásároltak, s azokat már most is használják. Úgy látják, most igazán felkészültek arra az esetre, ha újra bevezetnék a távoktatást az általános iskolásoknak is, hiszen a technikai feltételek is adottak. Megtudtuk, minden gyereknek jut egy-egy eszköz, amit haza ugyan nem vihetnek, de nagyban segíti a közös ­munkát.

– Tavasszal felvettük a kapcsolatot az iskolákkal, külön Facebook-csoportot hoztunk létre az egyes intézményekkel – fogalmazott. Felidézte, a kapcsolattartás segítségével megismerték az elmaradásokat, továbbították a tananyagokat. Akinek nem volt megfelelő technikai háttere az online oktatásba való bekapcsolódáshoz, azoknak a feladatlapokat kinyomtatták, s lehetőséget biztosítottak arra, hogy a tanodában közösen megoldják. Emellett tízórait, uzsonnát is kaptak a diákok.

Büszke rá, hogy mind a három településen sikeresen áthidalták a nehézségeket, s hogy a gyerekeket segíteni tudták. Így, a tanév végén a pedagógusok mindenkit le tudtak zárni az iskolában.

A közös programokat – ami szintén a tanoda feladatkörébe tartozik – sajnos nincs lehetőségük most megtartani, számos rendezvényük elmaradt. Pásztorné Tóth Hajnalka elmondta, a tarnabodi gyerekekkel még éppen el tudtak menni kirándulni. Négynapos programjuk volt Sarudon, amit a gyerekek nagyon élveztek. A szakmai vezető hozzátette, ennél többre azonban most nincs lehetőség. ­Jelenleg a hatodik, hetedik és nyolcadik osztályos tanulókkal foglalkoznak.

– Nálunk az általános iskola utolsó két osztályába járó gyerekek vannak, igyekszünk a lehetőségekhez mérten minél több segítséget nyújtani. Nagycsoportos programjaink azonban nem lesznek már a meghozott rendelkezések miatt – tudatta Tóth Tímea, az erki tanoda szakmai vezetője.

Munkatársaik folyamatos kapcsolatban állnak a diákokkal, akik szinte bármikor megkereshetik őket, akár a személyes problémákkal is. Tavasszal a bezárások idején az anyák napja alkalmából minden tanodás gyerekhez elvittek egy kézműves csomagot, aminek segítségével mindenki saját készítésű ajándékkal lephette meg az édesanyját. Terveik szerint idén nagyobb mikuláscsomaggal ajándékozzák meg őket.