1956 vidéken: megalakultak a forradalmi szervek

Elűzték a korábbi vezetőket, leverték a vörös csillagokat, a szovjet emlékműveket.

A Wikipédia összefoglalója szerint 1956. október 23-át követően, a budapesti eseményekkel egyidejűleg, az ország nagyobb városaiban és kisebb településein is tüntetéseket, népgyűléseket tartottak, egyebek között sok más helység között Gyöngyösön. Vidéken is követelték a budapesti egyetemisták 16 pontjában foglaltak végrehajtását és a földek visszaadását. Sok helyen elzavarták a korábbi vezetőket, ledöntötték a szovjet emlékműveket, leverték a vörös csillagokat, a helyi tanácsok irodáiból kidobálták és elégették a begyűjtési íveket.

Erre válaszul és megtorlásul 1956. október 29-ig a békés tüntetők ellen összesen 61 sortűzre került sor hazánkban. A több száz halott és sebesült között számos asszony és gyerek is volt, és az áldozatok zöme hátulról szenvedte el sebesüléseit.

Az október 23-i gyilkos sortűzre a debreceni lakosság általános politikai sztrájkkal válaszolt. Ennek eredményeként október 26-án a pártvezetés meghátrált és a polgárok demokratikusan választott képviselői vették át a város irányítását. Máshol is sorra alakultak a városi forradalmi bizottságok, nemzeti tanácsok, munkástanácsok, így például Egerben is, Esztergomon, Győrön, Gyulán, Kaposváron, Komlón, Miskolcon, Nyíregyházán, Sopronon, Szekszárdon, Székesfehérváron, Szolnokon, Tatabányán és Zalaegerszegen túl.

Dr. Kozári József egri történész – a szűkebb hazánk történetében végzett kutatásai alapján – Egernek és Gyöngyösnek, mint a két legnépesebb Heves megyei településnek az összefoglaló krónikájával is illusztrálta azt, hogy a forradalmi események hatvankét éve ebben a térségben szinte mindenütt ugyanolyan sorrendben követték egymást. Nevezetesen: először bekövetkezett a régi párt és állami vezetés, valamint az önkényuralmi jelképek eltávolítása, ezt a különböző forradalmi szervek megválasztása követte, végül megtörtént a forradalmat és a közrendet védő fegyveres testületek létrehozása is. Ez volt lényegében a forradalom menetrendje Heves megye szinte minden településén. És: ennél sajnos nem is jutott tovább.