199 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Heves megyében

A legfrissebb, szerda délelőtti adatok szerint 19 ezer 667-re nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma szűkebb hazánkban.

3597 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 731 675 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – számol be a koronavirus.gov.hu. Mint írják: elhunyt 285 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 265 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 435 344, az aktív fertőzöttek száma pedig 272 066. 10 364 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 204-en vannak lélegeztetőgépen.

Heves megyében a szerda délelőtti adatok szerint már 19 ezer 667 a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. A szomszédos megyék közül Nógrádban 18 ezer 555, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 40 ezer 822, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 22 ezer 31 igazolt fertőzöttről számoltak be.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 037 023, közülük 1 290 709-en már a második oltást is megkapták. Magyarország a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 30,7 százaléka már kapott oltást, szemben az uniós 15,8 százalékos átlaggal. A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos. A háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon folytatódik a regisztráltak oltása. A kormány mai ülésén is értékeli a járványügyi helyzetet.