2018-as visszatekintő: Heves megye tíz legizgalmasabb programja

Megyénk a tavalyi évben is számos, izgalmas fesztivállal és programmal várta az érdeklődőket, a bor a gasztronómia és a zene szerelmesei is kedvükre válogathattak a rendezvények közül.

Bikavér Ünnep

A nyáron megrendezett XXII. Egri Bikavér Ünnepre a korábbi évekhez hasonlóan idén is nagyon sokan látogattak el, a négy nap során a rendezvény elérte a 42-45 ezres látogatószámot. Egyre több külföldi turista is ellátogat a városba külön a borünnep miatt, Kanadából, Finnországból, Csehországból, Lengyelországból is jöttek fesztiválozók.

Feszt!Eger

A fesztivál színpadain a három nap alatt a magyar pop-rock színe java szórakoztatta a közönséget. Az egyedi helyszínen megrendezett fesztivál nyitónapján a Zanzibár és a Kowalsky meg a Vega csapott a húrok közé, de a következő napok fellépői is feledhetetlen szórakozást nyújtottak a szórakozni vágyóknak.

Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivál

A Gyöngyösön megrendezett tizennyolcadik Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivál idén is rengeteg színes és látványos előadással várta az érdeklődőket. A fellépők közt az Amerikai Egyesült Államok, Spanyolország, India, Kirgizisztán, Szerbia, Egyiptom és Tahiti táncosai is bemutatkoztak a közönségnek.

Eger Civil Ünnepe

2018-ban is rengetegen voltak kíváncsiak a huszonharmadik alkalommal megrendezett Egri Civil Ünnepre. A rendezvénysorozat civil felvonulással indult a Dobó térről. A látogatókat az érsekkertben több tucatnyi sátorban várták az egyesületek, a legnagyobb sor a különféle egészségügyi szűréseket, tanácsadást végző szervezeteknél alakult ki. Rengeteg hagyományőrző is bemutatta termékeit, és nyílt egy kiállítás is az Eger Települési Értéktárról.

Hatvani sörfesztivál

A kétnapos sörfesztiválnak a hatvani Népkert adott otthont, ahol az érdeklődők számos sörkülönlegességet kóstolhattak meg. A pénteki megnyitót követően 20 órától az Irigy hónaljmirigy szórakoztatta a közönséget, szombat este a Kowalsky meg a Vega adott élő koncertet.

Bányásznap Gyöngyösön

A 68. Bányásznap számos programmal várta a Gyöngyösre látogatókat. A fesztivál minden korosztály számára tartogatott izgalmakat, a változatos programok és zenei fellépők közül mindenki megtalálta a kedvére valót.

Kisnánai várjátékok

A játékok megrendezésével a vár környékét számos kézműves vette birtokba, akik bemutatták mesterségüket és árulták portékáikat. A sütödében ínycsiklandozó sültek hívogatták a megéhezett látogatókat, amit aztán szép kisnánai borokkal öblíthetek le. Vitézi bemutatók, boszorkányégetés, boszorkányverseny, középkori táncok, zenék, mutatványosok, kézműves vásár, középkori gasztronómia, borkóstolás ezek mind várták a községbe látogatókat.

Felsőtárkányi úszóalkalmatlanságok világbajnoksága

A minden évben megrendezésre kerülő versenysorozatot a felsőtárkányi tóparton rendezték nyáron, nagy sikerrel. A világbajnokság különlegessége, hogy a lelkes résztvevők nem profi járművekkel, hanem kézzel készült kreatív és meglepő formájú vízi járművekkel teljesítették a feladatokat, olajoshordókkal, műanyag flakonokkal és csúszdával felszerelt alkalmatosságokat is láthatott a közönség.

Siroki motorostalálkozó

2018. július utolsó hetében rendezték meg hazánk egyik legnagyobb motoros rendezvényét Sirokban. A találkozó kitűnő lehetőséget nyújtott a kétkerekű járművek szerelmeseinek a tapasztalatcserére, a lazulásra, a baráti sörözésre, s a hajnalig tartó bulikra.

Egri Végvári Vigasságok

A XXIII. Végvári Vigasságok fegyverek bemutatójával, családi programokkal, vitézi próbával, huszárvirtussal, kiállításokkal, solymász bemutatóval várta az érdeklődőket. Az izgalmas előadások mellett a Kerekes Band koncertje is várta a résztvevőket.

