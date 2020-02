2020-ban Eger az Utazás kiállítás belföldi díszvendége

Eger kiemelkedő teljesítménye jól ismert a belföldi turizmusban. A város évről-évre megdönti korábbi rekordjait, lenyűgözve ezzel a helyben élőket, s a hazai turisztikai szektor szakembereit.

– Méltó módon emelhetjük ki a megyeszékhely rangját a turizmusban, a budapesti Utazás kiállítás belföldi díszvendége lesz a városunk – osztotta meg lapunkkal a hírt Hegedűsné Majnár Márta, az Egri Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője. A díszvendégi szerep az impozáns eredmények ünneplése mellett fontos küldetést is jelent. A kiállításon a szintén folyamatos megújulásnak örvendő, kiemelt vonzerők mellett az apróbb újdonságokat is bemutatja a megjelenést az összefogásban koordináló városi önkormányzat és az Eger Városi Turisztikai Kft. Az Utazás kiállításon a térséggel közös standon mutatkozunk be, az érdeklődők már a helyszínen megtervezhetik a nyaralásukat.

A díszvendégi standon a város, a termálfürdő, s a vár mellett saját pultot kap a környék: a Gyógyvizek völgye, Mezőkövesd, Noszvaj, Szilvásvárad, Bélapátfalva, Gyöngyös, Hatvan és az egri térségi TDM egyesület. A díszvendégi megjelenéssel a szervezők törekedtek a költségtakarékos, azonban mégis minőséget sugalló, fenntartható részvételre. A digitális technológia egyre nagyobb térhódítása miatt az ajánlatok online is elérhetőek, a részvételben meghatározó szerepet kap az internetes jelenlét is. Eger és térsége ajánlatai a Hungexpo egyik standján érhetőek el február 27. és március 1. között, tudtuk meg.