2020-ban több új attrakcióval készülnek a Gyógyvizek Völgyében

A Gyógyvizek Völgyében Egerszalóknak és Demjénnek is jelentős a szerepe a turizmus szempontjából. Mindkét településen óriási változások történtek az elmúlt 10–12 évben.

– Egerszalók vendégéjszakáinak száma tavaly összesen 263 ezer 64 volt. Ez az előző évhez képest 2,5 százalékos emelkedést jelent. A kereskedelmi szálláshelyek ugyanilyen mutatója is bővülésről árulkodik, hiszen az pontosan 201 ezer 936, ami 2,01 százalékos növekedés. Jelentős a ­belföldi vendégforgalom, az adatok szerint annak 88 százalékát hazai utazók adják. A SZÉP-kártya közkedveltsége is hozzájárul a magyarországi turisták ilyen arányához. Tavaly jelentős bevételnövekedést könyvelhettek el ezek a szállások a SZÉP-kártyának köszönhetően – osztotta meg lapunkkal az információkat ­Farkasné Uzelman Szilvia TDM-menedzser.

Demjén vendégéjszakáinak száma 34,2 százalékkal nőtt, 94 ezer 595 volt. Ez két nagyobb befogadóképességű szálláshely megnyitásával hozható összefüggésbe, s több kisebb szálláshely is elkészült.

– A Gyógyvizek Völgye egészében az összes vendégéjszakaszám tavaly 358 ezer 184 volt, ami az előző évhez képest 9,1 százalékos emelkedés – hangsúlyozta a szakember.

Országosan az augusztus volt a legkiemelkedőbb hónap, ez látszik Egerszalók esetében is. De itt a január, május, június, július is növekedést mutat a kereskedelmi vendégéjszakákat nézve és a 2018-as évhez viszonyítva. Az őszi hónapok is jobban teljesítettek.

– A külföldi vendégek és az általuk töltött vendégéjszakák száma nagyobb mértékben emelkedett, mint a belföldi forgalom – tette hozzá.

Az egerszalóki Turisztikai Információ Irodába betérők helyi termékek boltját, babakiállítást és rengeteg szóróanyagot, térképet találnak a helyi és a környékbeli látnivalókról. A kínálat folyamatosan bővül jó minőségű kistermelői árukkal, kézműves portékákkal. A turisták kerékpárt tudnak itt kölcsönözni, vagy felülhetnek a falunéző Tücsökbuszra.

– Idén két új attrakcióval készülünk, elsősorban a családos vendégeknek – részletezte a menedzser. – Tücsökkereső kalandjátékra hívjuk a gyerekeket és a szülőket. Elrejtik a kis tücsköket formáló játékokat a falu több pontján. Végig kell járni a helyszíneket, válaszolni kell a furfangos kérdésekre, majd a helyes megfejtők átvehetik a jutalmukat. Kerékpártúrákkal készülünk. Megépül az Egerszalókot Egerrel összekötő kerékpárút, így már könnyedén elkerekezhetnek a vendégek akár a Bükkbe is.

– A fiatalabbaknak szeretnénk bemutatni azt a fajta nélkülöző, de praktikus és észszerű életet, amit e kőbe faragott házakban is éltek elődeink. A 3D barlangmozi visszarepít minket a dinoszauruszok idejéig. A barlanglakásokon túl a Sáfránykert sokszor megtelik élettel. A látogatószám folyamatosan bővül, tavaly meghaladta a 20 ezret – zárta a beszámolót a szakember.

Online formában is fejlődnek

– A saját weboldalunk, a www.gyogyvizekvolgye.hu, ahol immár négy – magyar, angol, lengyel, szlovák – nyelven elérhetőek a turisztikai információk, hírek, rendezvények, szálláshelyek – számolt be róla Farkasné Uzelman Szilvia. Az oldal éves látogatottsága meghaladja a 114 ezret, ami folyamatos emelkedést mutat az előző évekhez képest. – Az oldalunkat látogatók 68 százaléka nő, és a legtöbbjük 35 és 44 év közötti. De jelentős a 25 és 34 év közötti olvasónk is. Budapestről érdeklődnek a legtöbben, ez 41 százalékos arányt jelent, Heves, Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből is mind többen kattintanak. Ezen információk tudatában tervezzük az idei marketing megjelenéseinket, kampányainkat – tette hozzá. A közösségi oldalaikat is egyre többen látogatják, jelentős a román, német, szlovák kedvelők száma. A saját képmegosztó felületük is bővül.

Épül már a kerékpárút

Kerékpárút épül az Eger–Egerszalók–Hőforrás ­közötti Völgyfeltáró út mellett, ­közel öt kilométeres szakaszon a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában. Mindez hazai forrásból, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával bruttó 432 millió forintból valósul meg. A szakasz része lesz a nemzetközi EuroVelo 14 kerékpáros túraútvonalnak.