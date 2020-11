2271 a koronavírus-fertőzöttek száma Heves megyében

Egész Európában és Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járvány lassítása a cél.

4709 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 99 625 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 103 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2250 főre emelkedett, 23 213-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 74 162fő. Az aktív fertőzöttek 25%-a, az elhunytak 30 %-a, a gyógyultak 28%-a budapesti. 5489 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 391-en vannak lélegeztetőgépen − olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Heves megyében a péntek délelőtti adatok szerint 2271 a fertőzöttek száma. Ez 106-tal több mint az ezt megelőző napon. A szomszédos megyék közül Nógrádban 2468, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 6109, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 3148 igazolt fertőzöttről számoltak be.

Egész Európában és Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, a cél a lassítása. A védekezés további erősítése érdekében a kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet, azaz kihirdette a veszélyhelyzetet. Ez azért fontos, mert a rendkívüli jogrend – ahogy az első hullám idején, úgy most is – gyors cselekvést tesz lehetővé a kormány számára.