254 fővel nőtt a fertőzöttek száma Heves megyében

A legfrissebb, pénteki délelőtti adatok szerint 254 fővel emelkedett a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma szűkebb hazánkban.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 156 680 fő, közülük 863 195 fő már a második oltását is megkapta. A brit vírusmutáns továbbra is nagyon gyorsan terjed, ezért kérjük, hogy a húsvéti ünnepek alatt is tartsák be az óvintézkedéseket! 9055 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 670 776 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 267 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 21 262 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 413 370 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 236 144 főre emelkedett. 11 747 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1467-en vannak lélegeztetőgépen.

Heves megyében a péntek délelőtti adatok szerint már 17 ezer 432 az új koronavírus-fertőzöttek száma. A szomszédos megyék közül Nógrádban 17 ezer 117, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 37 ezer 177, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 19 ezer 822 igazolt fertőzöttről számoltak be.