3 új fertőzöttet regisztráltak Heves megyében

A legfrissebb, szerda adatok szerint továbbra is 22 ezer 517 az eddig beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma szűkebb hazánkban.

A beoltottak száma 5 632 428 fő, közülük 5 462 987 fő már a második oltását is megkapta. 59 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 731 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 beteg, így az elhunytak száma 30 032 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 749 773 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 29 926 főre csökkent.

82 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen. A regisztráltak száma 5 millió 529 ezer fő, és 94%-uk már fel is vette az oltást. A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. A még be nem oltott időseket különösen kérjük, hogy vegyék fel az oltást! Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni. Eddig 27 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és 8 ezren már fel is vették azt − olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Heves megyében a legfrissebb, szerda délelőtti adatok szerint 22 ezer 517, míg a szomszédos megyék közül Nógrád megyében 20 ezer 376, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 46 ezer 794 és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 25 ezer 795 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak összesen.