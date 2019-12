400 adag egytálételt és tartós élelmiszert osztanak ki a rászorulóknak Egerben

A Krisna-hívők Ételt az Életért Közhasznú Alapítványa kiemelt karácsonyi ételosztást tart Egerben, december 21-én.

Négyszáz adag egytálételt és tartós élelmiszert osztanak ki a rászorulóknak – áll az Ételt az Életért Közhasznú Alapítván közleményében. Mint megtudtuk: az akcióban több olyan önkéntes is közreműködik, aki egri egyetemistaként korábban maga is igénybe vette az alapítvány diákétkeztetési programját, ám most ő segít a bajbajutottakon.

Az alapítvány fő feladatának tekinti, hogy segítse a rászorulók, a szociálisan hátrányos helyzetűek illetve a beteg gyermekek étkeztetését. Az Egerben működő Ételt az Életért Programiroda munkatársai évek óta naponta félezer adag meleg ebédet osztanak ki a helyi rászorulóknak. Úgy vélik, a társadalom felemelkedése érdekében első lépésben az éhező rétegen kell segíteni. Létminimum alatt élő nagycsaládosok, egyedülállók és nyugdíjasok veszik igénybe leginkább a szolgáltatásukat.

2016-ban indult útjára a diákétkeztetési programjuk, melynek keretében az Eszterházy Károly Egyetem nehezebb sorsú hallgatói számára biztosítanak ingyenes ebédet. A visszajelzések alapján, a résztvevők számára nagy segítséget jelent a rendszeres ebédtámogatás. A változatos és egészséges egytálétel mellé kenyér, gyümölcs és esetenként édesség is jár, melyet érvényes diákigazolványával bármely hallgató igényelhet.

A szervezet az adventi időszakban a főváros mellett 14 vidéki helyszínen, köztük Egerben is szervez ünnepi ételosztást. A december 21-én tartott karácsonyi akciójukon 400 nélkülöző egri lakos fog ellátásban részesülni, melynek során meleg egytálétel (vegetáriánus székelykáposzta), friss kenyér, tartós élelmiszercsomag (tartalma: rizs, olaj, liszt, cukor) tejtermékek, édességek, péksütemény talál majd gazdára. A kiosztásban az egri Eszterházy Károly Egyetem néhány hallgatója is segíteni fog, akik eddig maguk is az alapítvány támogatását élvezték. Céljuk, hogy viszonozzák a szervezet gondoskodását, illetve hogy megtapasztalják az adás örömét azok után, hogy maguk is átélték, milyen érzés nélkülözésben élni.

A karácsonyi ételosztás helyszíne: a Tűzoltó tér belső udvara (Eger, Tűzoltó tér 5.)