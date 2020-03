5 mese a Heoltól: ezt nézzétek otthon

A járvány idején az otthon töltött idő is lehet hasznos és szórakoztató, ebben szeretne portálunk is segítséget nyújtani. Következő összeállításunkban öt mesét ajánlunk a legkisebbeknek.

A Heol most induló sorozatában minden nap ajánlunk öt mesét, filmet és hangoskönyvet, hogy az otthon töltött idő is hasznosan és szórakoztatóan teljen. Íme, öt mese, amit megnézhetnek a gyerekek, vagy a gyerekekkel a családok is.

A koronavírus megelőzésének és lelassításának érdekében Heves megyében is számos óvintézkedést vezettek be, köztük az iskolák, óvodák, és bölcsődék bezárását. A gyerekek számára az otthon eltöltött idő is lehet hasznos és szórakoztató ebben az időszakban is, melyhez nagy segítséget nyújt a Nemzeti Filmintézet. A szakemberek 90 filmet és mesét tettek most ingyenesen elérhetővé, mellyel szeretnének hozzájárulni a digitális oktatás sikeréhez és az otthon töltött idő tartalmas eltöltéséhez.

1. A kiskakas gyémánt félkrajcárja

2. Lúdas Matyi

3. Dióbél királyfi

4. János vitéz

5. Vuk

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock