5 millió forintba került a tarnaszentmiklósi szolgálati lakás korszerűsítése

Elkészült a község szolgálati lakásának teljes körű belső rekonstrukciója, ám a feladatoknak ezzel még nincs vége.

Oláh Tamás polgármester a Heolnak elmondta, sokkal szebb, modernebb lett az ingatlan belső része. Új víz- és villanyvezetékeket vezettek be, megtörtént a teljes aljzatcsere, s új, laminált burkolatot is kapott a padló. A fürdőszoba teljes felújításon esett át, a konyha is modernebb külsőt kapott. A nyílászárókat műanyagra cserélték, új beltéri ajtókat is vásároltak. A pályázati forrásból megvalósult beruházás csaknem ötmillió forintot, s közel két hónapot vett igénybe.

Oláh Tamás arról is beszélt, hogy az épület külső felújítása még hátra van, a tető cseréjére már be is adták a pályázatot. Elképzeléseik szerint a meglévő palatetőt antracit színű lemeztető váltja majd. Hozzátette, a homlokzatot is megújítják, a szükséges munkákat önerőből végzik el, ehhez vélhetően majdnem másfél millió forintra lesz szükség.

Reményei szerint idén már egy kívül-belül megújult szolgálati lakással gazdagodik a településük.