5 tuti tipp, hogy mit csinálj otthon a kijárási tilalom alatt

A kijárási tilalom felforgatta a mindennapokat. Most néhány ötletet gyűjtöttünk össze olvasóinknak, amivel fel lehet dobni az unalmas órákat.

A jelenleg kialakult járványhelyzet fokozott fegyelmet igényel mindenkitől. Annak érdekében, hogy lassítsuk a koronavírus terjedését, a kormány számos pontot szigorításokat léptetett életbe, melyek közé tartozik a kijárási tilalom is, melynek értelmében este 8 és hajnal 5 között mindenki köteles otthonában tartózkodni (mely alól kivétel, ha valaki munkavégzés miatt kénytelen elhagyni lakóhelyét.

Ez azonban olyan következményekkel járt, melyhez hasonlókkal még nem feltétlen találkoztunk. Ahogy azt az Origo még a tavaszi időszakban, a koronavírus első hulláma alatt írta, a bezártság akár még szorongást is képes előidézni, így sok esetben van szükség szakemberre, aki segíthet a nehézségek feloldásában, ugyanakkor egy kis kreativitással és a lehetőségek ismeretében, akár mi magunk is megelőzhetjük a problémát. Öt olyan ötletet gyűjtöttünk most össze olvasóinknak, amivel el lehet ütni otthonaiknban is az időt, míg érvényben van a kijárási tilalom.

1. Klasszikus olvasmányok felelevenítése

Rohanó mindennapjaink során, ritkán adódik lehetőség, hogy hódolhassunk az olvasás szenvedélyének. Egy hosszú, fárasztó munkanap és az otthoni teendők elvégzése után sokszor csak bedőlünk az ágyba vagy elalszunk a tévé előtt. Az otthon eltöltött időt azonban másképp is el lehet tölteni: szabad óráinkban érdemes lehet újraolvasni a polcon porosodó könyveinket. Bár megváltozott feltételekkel, de Egerben és Gyöngyösön továbbra is működik a könyvtár, de a Magyar Elektronikus Könyvtárt böngészve is rengeteg olvasmányt találhatunk. Jó ötlet lehet az általános vagy a középiskolai kötelezőket is újra kézbe venni, ugyanis könnyhet meglehet, hogy ami gyermekként nem volt a kedvencünk, felnőtt fejjel olvasva a kedvencünk is lehet.

2. Kreatív kézműveskedés

December közeledtével szabadidőnket arra is fordíthatjuk, hogy saját kézzel készített díszekkel varázsolunk karácsonyi hangulatot otthonunkban. Készíthetünk adventi koszorút, akár erdőkben szedett tobozokkal vagy egyéb termésekkel ékesítve, de a hobbiboltokból is beszerezhető minden, hogy saját és családunk ízlésének megfelelő koszorút készíthessünk. Ugyanígy, egyedi karácsonyfadíszeket is készíthetünk, hogy meghittebbek legyenek az ünnepek. Jó ötlet lehet még saját gyártású ajándékok készítése, ugyanis ezzel elkerülhetjük a karácsonyi időszakban megszokott vásárlási rohamokat, így a sorban állással eltöltött időt az ajándékok készítésére is fordíthatjuk, mely kellemes elfoglaltság lehet gyermekeknek és felnőtteknek is egyaránt.

3. Tanulj!

Önmagunk fejlesztése soha sem fölösleges, számos kurzus online is elérhető, a marketinges képzésektől a programozásig, amik elvégzéséhez csak egy számítógép szükséges, így a kijárási tilalom idején is kivitelezhető. Kiváló időtöltés lehet még a nyelvtanulás. Számos ingyenes applikáció létezik, ahol tanár nélkül is belevághatunk a tanulásba akár tabletünk vagy okostelefonunk segítségével. Hölgyek számára szuper oktatóvideók vannak, melyekkel tökéletesíthetik sminkelési tudásukat, az erősebb nem képviselői pedig a házi sörfőzés tudományában is elmerülhetnek.

4. Felújítás a ház körül

Billeg az asztal vagy felfeslett a tapéta? Üres óráinkban végre megoldhatjuk ezeket az apró, ám de bosszantó problémákat. Egy szép otthon sokat dobhat a hangulatunkon, főleg, ha valaki a home office-ban ülve ideje legnagyobb részét lakásában tölti. A kiegyensúlyozott munkavégzéshez vagy szabadidős elfoglaltsághoz az ideális környezet csaknem elengedhetetlen. Magunkból talán akkor hozhatjuk ki a legtöbbet, ha megteszünk mindent azért, hogy kellemes környezetben tevékenykedhessünk. Ehhez nem feltétlen van szükség teljes felújításra. Egy új lámpabúra, néhány díszpárna is elég lehet, hogy jobb kedvünk legyen.

5. Sportolj!

Első látásra kivitelezhetetlennek tűnhet az ötlet, hogy a négy fal között mozogjunk, de mégis akad néhány olyan mozgásfajta, amit otthon is elvégezhetünk. A sport fontossága vitathatatlan, főleg ha valaki ülőmunkát végez. A nyújtás jót tesz a gerincnek, a deréknak, egy kis mozgás felfrissítheti a vérkeringést. Ahhoz, hogy lakásunkban is megvalósíthassuk, nem szükséges szobabiciklit vagy futópadot venni.

A jóga és a pilátesz gyakorlásával fitten tarthatjuk magunkat a négy fal között is. Az interneten rengeteg videó és leírás található a gyakorlatokról, amiket a helyes elvégzésükhöz érdemes tükör előtt csinálni, hogy láthassuk, jól csináljuk-e. Az egyik egri edzőterem személyi edzője, Virág Nóra a stúdió hivatalos Youtube-csatornáján egy hat részes edzéstervet mutat be, amit mindenképp érdemes megtekinteni, hogy formában maradhassunk a kijárási tilalom ideje alatt is.