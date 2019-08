5+1 jó tanács lapunk fotósától a Tündéreknek

Továbbra is várjuk a jelentkezéseket a Tündérszépek második szériájára. Legújabb összeállításunkban kollégánk, a portré és esküvői fotós Korsós Viktor látja el jó tanácsokkal a hölgyeket.

Álomutazások, tévéshow és felkészítőtábor várja azokat, akik jelentkeznek a Tündérszépek második szériájára. Heves megye Tündérszépe, Kola Gréta szerint már csak az új élmények miatt is érdemes nevezni a szépségversenyre, és így gondolja ezt az első szériában a szakmai zsűri által a regionális fordulóba juttatott, mindig mosolygós és életvidám Tolnai Orsolya is. A megyei fordulóba 30 lány jut majd be, megéri tehát minél előbb nevezni, mert ha korán jelentkezel, akkor növeled annak az esélyét, hogy bekerülsz a szeptember 16-án induló megyei fordulót megelőzően, augusztus végén kezdődő fotózásra kiválasztott hölgyek közé.

A minap összegyűjtöttünk tíz plusz egy okot, ami miatt feltétlenül érdemes megmérettetni magadat a szépségversenyen, most pedig lapunk fotósa, Korsós Viktor is ellátja hat jó tanáccsal a Tündéreket. Nézzük!

Érkezz ápoltan a fotózásra. Ha szükséges, szőrteleníts, tedd rendbe magad, ne gondold azt, hogy majd a fotós mindent kiretusál. Fontos, hogy betartsd az alapvető higiéniai elvárásokat. Ne tarts attól, hogy a pózokat neked kell kitalálnod a fotózáson. A fotós azért is van, hogy az ilyen jellegű dolgokban segítségedre legyen. Nem szükséges idegeskedned a fotózás előtt. Tudd, hogy végig profi kezekben leszel. Tükör előtt esetleg kipróbálhatsz néhány pózt különböző ruhákban, nézd meg, hogy van-e olyan mozdulat, amely nem előnyös számodra. Ha már előre tudod, hogy mikor érkezel a fotózásra, kezdj el tudatosabban táplálkozni. Fontos, hogy kerüld a másnaposan történő megjelenést, mindenképp érkezz kipihenten a fotózásra. Ne hidd, hogy a tetoválás hátrányt jelent. Pontosan a másik véglet miatt ez akár előnyös is lehet, hiszen sokak számára vagánynak, szexinek tűnik. És amúgy is, fontos az elfogadás. A fotózás szüneteiben sokkal rokonszenvesebb az olyan modell, akivel el lehet beszélgetni. Nyugodtan mesélj magadról, ugyanakkor maga a fotózás nem arra való, hogy az élet nagy dolgait megtárgyaljuk.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock