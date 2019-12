5+1 karácsonyi asztaldísz, mellyel még varázslatosabb lesz az ünnepi vacsora

A Szentestéhez közeledve készítettünk olvasóinknak egy ötletadó összeállítás a karácsonyi asztaldíszekről, hogy még meghittebb és hangulatosabb legyen az ünnep.

Ezt ne hagyja ki! Készíts velünk töltött káposztát karácsonyra! Válogass a legjobb receptekből!

A karácsony elmaradhatatlan velejárója, hogy otthonunkat is ünnep ruhába öltöztetjük. A fényfüzéreken és csillogó gömbökön túl érdemes az ünnepi asztal pompáját is emelni, néhány könnyen elkészíthető asztaldísszel. Ezek a természetes, fából, tobozokból és fenyőágakból készülő díszek még meghittebbé varázsolják otthonunk hangulatát. Érdemes bátran használni és tetszés szerint kombinálni őket, melyek elkészítésében a legapróbbak is könnyen tudnak segíteni. Az alábbiakban összeszedtük hat kedvencünket.

Forrás: Pinterest