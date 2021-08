6 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Heves megyében

A legfrissebb, péntek délelőtti adatok szerint 22 ezer 547-re emelkedett az eddig beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma szűkebb hazánkban.

Ezt ne hagyja ki! Így politizálnak a baloldalon az aranyérmek nyomában

104 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 810 ezer 316-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma 30 ezer 038 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 765 ezer 952, az aktív fertőzöttek száma pedig 14 ezer 326-ra csökkent. 83 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen – számol be a koronavirus.gov.hu.

Heves megyében a legfrissebb, péntek délelőtti adatok szerint 22 ezer 547, míg a szomszédos megyék közül Nógrád megyében 20 ezer 386, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 46 ezer 818 és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 25 ezer 802 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak összesen.

Mint azt a tájékoztató oldal írja: a beoltottak száma 5 millió 668 ezer 993, közülük 5 millió 498 ezer 222 személy már a második oltását is megkapta. A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Az iskola közeledtével felhívjuk a szülők figyelemét, hogy a 12 éven felüli gyermeket automatikusan lehet regisztrálni oltásra és számukra is nyitva az időpontfoglaló. Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni. Már 96 ezren a harmadik oltást is felvették.