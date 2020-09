91-re emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma Heves megyében

Mély megrendüléssel és fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy drága Édesapánk, Nagyapánk ÓNODI GYULA 2020. augusztus 31-én életének 76. évében elhunyt. Felejthetetlen földi halottunk maradványait 2020. szeptember 18-án 14.30 órakor az egri Hatvani temetőben helyezzük örök nyugalomra. A gyászmise a kápolnában 14 órakor kezdődik. Drága emléke örökre szívünkben marad. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MAJOROS MIHÁLY víz-gáz-központifűtés szerelő életének 60. évében elhunyt. Gyászszertartása az egri Hatvani temető kápolnájában 2020. szeptember 09-én 14 órakor lesz. A gyászoló család

Mély megrendüléssel, fájó szívvel tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy drága Édesanyánk, Mamikánk és Dédink KISS OTTÓNÉ sz. Gömöri Wágner Ilona 93 éves korában 2020. augusztus 30-án átadta lelkét az Úrnak. Gyászszertartása az egri Hatvani temetőben 2020. szeptember 11-én 14.30 órakor lesz. Előtte 14 órától a temető kápolnájában engesztelő gyászmisét tartunk. "Hosszú volt az út, mely véget ért, Fáradt szíve örök pihenőre tért."

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy özv. UJHÁZI FERENCNÉ Anyuka, Nagymama, Dédnagymama, 95. évében átadta lelkét a Teremtőnek. Temetése szűk családi körben 2020. szeptember 02-én megtörtént. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoztak!

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SERES LAJOS 76. életévében, 2020. augusztus 25-én elhunyt. Temetése 2020. szeptember 7-én hétfőn, 10.30 órakor lesz a Grőber-temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Kérjük, csak egy szál virággal búcsúzzanak Tőle. A gyászoló család

Fájó szívvel ezúton értesítjük a rokonokat, barátokat, ismerősöket, hogy MOLEK JENŐNÉ BODNÁR ANNA 83 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 8-án 11 órakor lesz a Kisasszony temetőben. Szerető férje, fia és unokái

Fájó szívvel értesítjük a volt barátokat, ismerősöket, megrendelőket, hogy VARGYASI FERENC, "a Maklári úti Redőnyös", 74 éves korában, 2020. szeptember 01-én súlyos betegségben elhunyt. Végső búcsúztatása 2020. szeptember 04-én pénteken 10 órakor a Rozália temetőben lesz. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy STANDER ILLÉS 93. évében elhunyt. 2020. szeptember 01-én 13.00 órakor a Tiszanánai Református temetőbe helyezzük végső nyugalomba. A gyászoló család

Szomorúan tudatjuk, hogy HORUCZI BÉLÁNÉ CSABAI LENKE a karantén miatt elmaradt gyászmiséje szeptember 02-án 16 órakor lesz a terpesi templomban. A család.

KOVÁCS JÓZSEF halála 1. évfordulójára emlékezve. Eltelt egy hosszú év, már nem látlak többé, Könnyes szemmel az égre nézve súgom, hiányzol örökké. Míg a földön élek, sosem feledlek. Gyászoló feleséged Marika

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PETRÉNYI JÓZSEFNÉ Pannika életének 81. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 01-én 15 órakor az egri Rozália temetőben lesz. Előtte 14.30 órától a temető kápolnájában engesztelő gyászmisét tartunk. A gyászoló család

VAJK MIKLÓSNÉ sz. Misinszky Katalin szeretett feleség és édesanya 2020. augusztus 24-én életének 80. évében váratlanul elhunyt. Megemlékezéséről később intézkedik gyászoló családja.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik drága halottunk KOVÁCSNÉ HORA KATALIN temetésén megjelentek, a fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MAJOROS BÉLA élete 59. évében 2020. augusztus 20-án családja körében elhunyt. Temetése 2020. augusztus 27-én csütörtökön 16.30 órakor a maklári köztemetőben lesz. A gyászoló család

"Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, Halálod, míg élünk, fájó emlék marad." URBÁN LÁSZLÓ halálának 3. évfordulóján emlékezünk. Örökké gyászoló feleséged és családod, fiad Laci, lányod Csilla és imádott két unokád Boglárka és Dorottya Lujza

Mély megrendüléssel, fájó szívvel tudatjuk, hogy a felejthetetlen feleség, édesanya, nagymama KOVÁCSNÉ HORA KATALIN az egri OTP volt munkatársa, hosszú szenvedés után életének 66. évében 2020. augusztus 8-án elhunyt. Temetése az egri Kisasszony temetőben 2020. augusztus 25-én 9 órakor lesz. Gyászoló férje, fia, lánya, testvére, menye és unokái

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZŰCS GYULA hosszú szenvedés után, életének 79. évében elhunyt. Temetése a Felsőtárkányi Temetőben 2020. augusztus 17-én 15.30 órakor lesz. Gyászoló felesége, fia, menye és unokái

„Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten.” (1Kor.13.) Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy HIDY PÁL az egri Helyőrségi Művelődési Otthon volt igazgatója, szeretett Férj, Édesapa és Nagyapa, 77 éves korában, rövid szenvedés után megtért Teremtőjéhez. Drága halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. augusztus 17-én 14 órakor a római katolikus egyház szertartása szerint lesz az egri Barátok Templomában (Eger, Kossuth Lajos u. 14.) Hely szűke miatt szeretetünket egy szál virággal fejezhetjük ki. Drága emléke szívünkbe zárva mindörökké velünk marad! A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy WEINÉMERNÉ NAGY MÁRIA hosszas betegség után, életének 71. évében elhunyt. Temetését az andornaktályai temetőben 2020. augusztus 13-án 14.00 órakor tartjuk. Gyászoló fia, menye, unokája

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JUHÁSZ ANTALNÉ JOLI NÉNI volt középiskolai testnevelő tanár életének 87. esztendejében csendben eltávozott. Béke poraira.