A barack idén szépen termett, a kalászosok is hozzák az átlagot

Idén rendkívül jó éve lesz a kajszibaracknak, viszont a meggy a tavalyi csúcstermést követően az előzetes becslés szerint mintegy 20 százalékkal alacsonyabb termést mutat, számolt be a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke a napokban megtartott gyöngyösi sajtótájékoztatóján.

Idén tavasszal a fagy megyénkben nem károsította a barackvirágokat, a terméskötődés nagyon jó volt, igen sok és jó minőségű gyümölcs várható, olyannyira, hogy válogatni, ritkítani is kellett a termést, ismertette Szendrei László. A NAK megyei elnöke azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a gyümölcsök és a kalászos gabonák tekintetében is a termelőknek fontos odafigyelniük a növényvédelemre.

– Minden tisztelet a gazdálkodóké, hiszen az időjárás olyannyira hektikus, hogy ehhez igen nehéz alkalmazkodni, és különböző agrotechnikai eszközökkel sem könnyű kiküszöbölni. A rengeteg májusi eső nagyban befolyásolta a gombabetegségek elterjedését. Aki nem védekezett a kalászosok tekintetében legalább kétszer-háromszor, annak teljes egészében is tönkretehette a termését a kórokozó. Az előzetes becslések azt mutatják, hogy ebben az esztendőben több növényvédelmi kezelést kell végezniük a gazdáknak, mint az előző években. Viszont az év elején az igen csapadékhiányos időszakot – a megyében mintegy 12 ezer hektáron termesztett – a repce sínylette meg a legnagyobb mértékben. Vannak olyan gazdálkodók, akik emiatt most váltva aratják a búzát és repcét, éréstől függően, de nemcsak szűkebb hazánkban, hanem országos szinten is a repce mutatja a leggyengébb termésátlagot – tette hozzá az elnök.

Kitért arra is, hogy a meggy évről évre kiszámíthatatlan piaci mozgást mutat.

– A tavalyi csúcstermést követően az előzetes termésbecslés mintegy 22 százalékkal alacsonyabb termést adott országosan és megyénkben is, bár az előzetes várakozásokhoz képest ez így is magasnak tűnik. Jelenleg úgy néz ki, hogy a gyümölcsértékesítéssel idén nem lesz gond, a barackra és a meggyre is van kereslet, még külföldön piacokra is jut a csonthéjasokból.