A belföldi turizmus fellendüléséért dolgoznak a szakemberek Eger térségében is

„Csodálatos város, csodálatos környék” címmel indított kampányt Magyarország kedvenc városa, Eger.

A hevesi megyeszékhely azokat az aktív kikapcsolódást kedvelőket szeretné megszólítani, akik idén belföldi úti célt keresnek maguknak vagy családjuknak – tájékoztatta portálunkat Hegedűsné Majnár Márta, az Egri Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője. A koronavírus-járvány után fokozott érdeklődés mutatkozik a természeti célpontok iránt.

– Eger tökéletes választás azoknak, akik kerülni szeretnék a zsúfolt városi tereket, hiszen a környékén számtalan lehetőség közül választhatnak. A hevesi megyeszékhelyről pár perc utazással elérhető környékbeli ajánlatokat látványos képekkel mutatja be a város turisztikai szervezete. Az ajánlatok között olyan népszerű településeket találunk, mint a mesés fekvésű Noszvaj, Egerszalók, Szilvásvárad. Az ajánlatok Eger turisztikai honlapján, a visiteger.com-on tekinthetők meg – részletezte.

A turisztikai szervezet javaslata szerint Egerben megszállva mindennap más és más irányba vehetjük utunkat, hegyre fel, völgybe le, tóhoz, forráshoz, erdei patakhoz kalandozva. Az estét pedig kellemes borozással tölthetjük a barokk belváros mesés utcáinak teraszain, vagy a Szépasszony-völgy pincéinél. Családosoknak elsősorban Noszvajt, Felsőtárkányt, illetve Szilvásváradot ajánlják. Előbbiben a Meseút, középsőben az erdei kisvasút, utóbbiban pedig a kilátó, ősemberbarlang lehet a gyermekek kedvence.

– Az aktív kikapcsolódást kedvelő pároknak és baráti társaságoknak a túrázás és hegyi biciklizés lehet jó választás. Egerből északi és déli irányban is épített kerékpárút vezet ki, ahol biztonságosan tekerhetünk. A kerékpárút végét elérve pedig csak edzettségi szintünk szabhat határt, hogy melyik hegycsúcsnak vágunk neki. A szenioroknak és kisebb kihívások kedvelőinek Bélapátfalva, Szarvaskő és Egerszalók lehet jó választás. Páratlan műemléki kincseket, panorámapontokat és a világviszonylatban is különlegességnek számító Sódombot kereshetjük fel ilyen irányban útra kelve. Ahogyan Eger, úgy a város környéke is megér legalább négy nap tartózkodást. Válogassunk a lehetőségek között a visiteger.com oldalon – hívta fel a figyelmet.