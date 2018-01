A bezárt fiókok után más megoldás kell

Sok kisebb településen fontos pont a pénzügyek intézéséhez egy helyi takarékszövetkezet jelenléte. Az ­utóbbi időben azonban sorra ­zártak be a fiókok, így az ott ­lakók kénytelenek ­valamelyik közeli­ helységbe menni, ha a pénzükhöz szeretnének jutni. Igény azonban volna az intézmények jelenlétére.

Tavaly szeptember elején zárta be kapuit a Gyöngyös–Mátra Takarékszövetkezet tenki kirendeltsége. Azóta az ott lakók jobbára a közeli erdőtelki fiókba járnak pénzügyeket intézni, esetleg Hevesre. A község polgármestere elmondta, korábban hétfőtől péntekig tartott nyitva az ATM nélkül üzemelő fiók, de úgy tűnt, nem volt elég ügyfél. Egy szürke hétköznapon, a havi forgalmasabb napokon kívül – munkabér, nyugdíj érkezése –, kevesen látogatták meg a kirendeltséget. Szopkó Tamás úgy látja, a bezárás óta az emberek már hozzászoktak a helyzethez, bár az elején azért volt, aki szóvá tette felháborodását. Szerették volna, ha megmarad a szolgáltatás, de nincs ígéret annak pótlására. Hozzáteszi, a változás következtében sokan a postát választották folyószámlájuk vezetéséhez, hiszen az elérhető Tenken. A bevásárlásokat a falu kisboltjaiban pedig bankkártyával is lehet rendezni.

Tenken az elmúlt évben, szeptember elején zárt be a takarékfiók. Egyelőre nincs ígéret a helyzet orvoslására Fotó: Márkus Attila

Tarnaszentmiklóson már a rendszerváltozás előtti idők óta működik a helyi takarék, s a polgármester asszony szerint sokan járnak oda. Mutatja ezt az is, hogy az említett bezárások ezt a fiókot nem érintették, jelenleg is üzemel a Jászárokszállási Takarék ­helyi kirendeltsége. Buda Sándorné elmeséli, térségükben az első pénzintézetek egyikeként nyitott meg a faluban, a környék településeiről azóta is idejönnek a szerződött felek. Hétfő kivételével minden hétköznap nyitva van, s a faluvezető úgy látja, jó forgalommal rendelkezik a fiók. Szavai szerint a helyiek minden folyószámlát érintő ügyeiket ott intézik, s ott veszik fel pénzüket is. Mindemellett persze, a boltokban Tarnaszentmiklóson is lehetőség van a kártyás fizetésre, ez szintén megkönnyítik a mindennapokat.

A boconádiak nehezebb helyzetbe kerültek. Nyáron itt is bezárt a helyi fiók. A polgármester szerint hirtelen jött a hír, indokként a nem gazdaságos működtetést jelölték meg. Kis István érthetetlennek, elhamarkodottnak tartja a döntést, s úgy véli, sokan jártak oda, az idősek szinte mindegyike itt vezette a folyószámláját. Hozzáteszi: a ­közeli településekről is ide jártak át, így Tarnabodról. Elmondása szerint azóta sincs érdemleges megoldás a problémára, pedig volt ötletük a helyzet orvoslására. Szerette volna, ha legalább bankautomatát telepítenek a lakóknak. Az ATM biztonságos felügyelete, s a költséges működtetés miatt ez azonban nem valósult meg. Kifejti még: az ­önkormányzat felajánlotta, hogy a hivatal épületében is üzemeltethetnék az automatát, de ezt is elvetették. Reményét fejezi ki azonban, hogy – hasonlóan a mozgó postához – településükön is elérhetővé tesznek majd egy mobilbank-szolgáltatást, szükség lenne rá.