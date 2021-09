A Bükk-vidék Geoparkba látogattak az UNESCO szakemberei

Még 2017-ben Borsodnádasd, Felsőtárkány, Répáshuta és Szomolya kezdeményezésére az év július 20-án, a Bükk-vidék települései nyilatkozatban tettek javaslatot a Geopark létrehozását. Ennek működésével ismerkedik a napokban az UNESCO két szakemebere.

– A program koordinálását és a kapcsolódó operatív feladatokat a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság látja el. Cél az európai geoparkok közé és az UNESCO Globális Geoparkok Hálózatába kerülés. Az aspiráns Bükk-vidék Geopark munkaszervezete és különböző, a területen tevékenykedő intézmények között számos együttműködési megállapodást kötöttünk – részletezte Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vezetője.

Kiemelte, hogy ennek a lényege olyan szakmai és turisztikai összefogás, melyek segítségével közösen népszerűsíthetik a földtani, földtudományi értékeket, és így még nagyobb ismertségre tehetnek szert.

– A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság – döntően saját munkatársaival, illetve külső szakemberekkel kiegészülve – elkészítette a felterjesztés szakmai anyagát, amelyet elsőként a Magyar Geopark Bizottság felé küldött meg véleményezésre és javaslattételre. A Magyar Geopark Bizottság támogató levelet adott ki a felterjesztéshez. Ezután 2020 novemberében a felterjesztési dokumentációt összes mellékletével hivatalosan is benyújtottuk az UNESCO Globális Geopark Hálózat felé, ezáltal aspiráns geoparkká váltunk. A felterjesztés eredményeként csütörtök és szombat között két UNESCO szakértő, Henning Zellmer és Bojan Rezun látogatja meg az aspiráns geopark területét és készíti el – területbejáráson szerzett tapasztalatai alapján – az értékelési dokumentációt – magyarázta az igazgató.

A látogatás első napját záró vacsorán, csütörtök este Henning Zellmer portálunknak elmondta, hogy itt tartózkodásuk alatt végig járják a terület geológiai értékeit, ám más területen is vizsgálódnak.

– Kultúrális és természeti szempontokat is vizsgálunk. A geopark egy élő, létező dolog, beletartoznak a benne élő emberek is. Továbbá részt veszünk programokon és megismerjük a működését is – magyarázta. Arra a kérdésre, hogy milyen tapasztalatokat szerzett eddig, elmondta: írásban már ismerkedett a térség jellemzőivel, s reméli, a következő napokban mindezekkel személyesen is találkozhat. Hozzátette, külön öröm, hogy Egerben is járhat, melynek épített és történelmi értékei már most mély benyomást tettek rá.

A vacsorán többek között részt vett Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora, dr. Patkós Csaba, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Földrajz és Környezettudományi Intézet intézetigazgatója, Havasi Norbert, a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület elnöke, valamint dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott is.

– Azt gondolom, hogy minden intézmény részéről fontos a támogatás kifejezése, s így a kormányhivatalé is. Törekvésük egyben térségfejlesztési eszköz is lehet, amely a helyben élők boldogulását is szolgálhatja. Nem beszélve arról, hogy széles körben ismertté teszi majd természeti értékeinket, hiszen bekapcsolódnánk a nemzetközi geoparkok világába. Valamint talán elősegít majd egy másfajta gondolkodást is a természetről – fogalmazott a kormánymegbízott.

Dr. Pajtók Gábor kiemelte, hogy a fenntartható turizmushoz kapcsolódó fejlesztések is kötődhetnek majd a parkhoz. Kitért arra is, a szakértők számára az együtt gondolkodást mutatja az is, hogy a térség oktatási, kulturális és közigazgatási intézményei mind aktívan támogatják ezt a kezdeményezést.

– Természeti értékeink megőrzése közös feladatunk. Mi magunk is szeretnénk majd bekapcsolódni saját eszközeinkkel a geopark népszerűsítésébe – tette hozzá.

A Bükk-vidék Geopark 2800 négyzetkilométere az összefogásban szereplő 109 település közigazgatási területére terjed ki, mely magában foglalja a Bükk-vidék középtájon található értékes természeti területeket, továbbá a kiemelkedő értékekkel rendelkező Bükki Nemzeti Parkot, a Lázbérci Tájvédelmi Körzetet és a Tarna-vidéki Tájvédelmi Körzet egy részét, valamint hat természetvédelmi területet is, azonban területe túlnyúlik a védett területeken.