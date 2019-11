A Carmennel kezdődött fél évszázada az andornaktályai házaspár romantikus története

Az Andornaktályán élő Kovács Ferenc és neje, Kerekes Ildikó ötven éve ismerkedtek meg. Nem is akármilyen körülmények között: a Szegedi ­Szabadtéri Játékok 1969. augusztus 9-i előadásán egymás mellé szólt a jegyük. Gyermekeik idén meglepték őket két jeggyel a Szerelmes Shakespeare előadására, s ott más meglepetésben is részük volt.

Kovács Ferencet és nejét, Ildikót jól ismerik a faluban, illetve a férjet megyeszerte. Ildikó nyugdíjasként egy kis mindenes boltot vezetett, a férje pedig vándormozisként járta a megyét, elsősorban a megyeszékhely környékét. Otthonukban ültünk le beszélgetni abból az alkalomból, hogy a közelmúltban Szegeden jártak, ahol a szabadtéri játékokon megnézték együtt a Szerelmes Shakespeare című előadást. A gyermekeik szervezték a programot, a fél évszázaddal későbbi ismétlést, amiről a város lapja, a Szegedi Tükör féloldalas cikkben számolt be.

A házaspár a Heolnak is elmondta a régi-régi történetet: 1969. augusztus 9-én a Szegedi Szabadtéri Játékok Carmen című előadásán ismerkedtek meg. A véletlen úgy hozta, hogy egymás mellé szólt a jegyük. Szavaik szerint az előadást követően találkozgattak és megszerették egymást, majd 1970. május 30-án összeházasodtak. Három gyermekük született: Ferenc a legidősebb, ma 49 éves, László 45, Katalin 42 esztendős. Büszkén mesélték, hogy Katalin lányuk angol–német szakon végzett az egri – akkor még – főiskolán, férjhez ment, a férjével Bécsben élnek és dolgoznak.

– Laci fiunk is Egerben végzett német–hittan szakon, majd Németországban, Tübingenben tanult és az egyetem elvégzése után orvosi etikát tanított az ottani egyetemen. Megnősült, a feleségével Augsburgban élnek. Jelenleg az augsburgi egyetem professzora – mondta Ildikó.

A legidősebb fiú itt maradt a közelben. Szarvaskőn él a feleségével. Családi vállalkozásban dolgoznak, sokrétű tevékenységet folytatnak. Három fiuk és egy lányuk van. Zeneszerető család, a szülők és a gyerekek is többféle hangszeren játszanak.

– A boldog házasságunkat a Jóistennek és az egymáshoz való alkalmazkodás képességének, az egymás iránti tiszteletnek köszönhetjük. Nagyon okos, tisztelettudó, jó gyermekeink vannak. Szerintem a jó együttélés titka, hogy figyeljünk egymásra, mindkettőnk vágyaira és egymás kedvében járjunk. Akkor mindketten jól érezzük magukat az otthonunkban – fogalmazták meg közösen a választ arra a kérdésünkre, hogy mi az, ami ötven éven át összetart egy párt.

– Én mindig örömmel részt vettem a férjem programjaiban és támogattam – fejtegette Ildikó. – Tőle tanultam meg autót vezetni, síelni, szörfözni, vitorlázni és mindenhová együtt mentünk. Szívesen töltöttük az időt a családunk körében. Nagy szervező volt a férjem mindig is. Nem volt soha sok pénzünk, de mindig megkereste a legjobb lehetőséget és a három gyerekkel minden évben üdültünk valahol. Eleinte sátraztunk, később sátras utánfutót vettünk és azzal jártuk az országot, majd külföldre is eljutottunk. Önellátó programok voltak ezek, de nagyon jól éreztük magunkat együtt.

Azt is elmondta, hogy a párja segítette az ő programjainak a szervezését is. Másfél évtizeden keresztül készítette elő például az egyházi bálokat a faluban. – A nyomdai feladatoktól a műsorok megszervezésén keresztül a házaspárok köszöntéséig, a tombolatárgyak megszerzéséig a férjem mindenben partner volt a családi rendezvények apró-cseprő ügyeinek intézésében, és együtt örültünk a sikereknek is – mondta Ildikó. Azt már együtt tették hozzá, úgy elszállt ez a fél évszázad, hogy el sem hiszik.