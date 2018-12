A családok második otthona lehet a kerecsendi gyerekesély ház

Kerecsenden több év álmodozás, tervezés, rengeteg munka után és sok jó szándékú ember összefogásával péntek délelőtt megnyílt a Biztos Kezdet Gyerekház, ahová mostantól gyesen, gyeden lévő anyukákat várnak gyermekeikkel.

Szép karácsonyi ajándékot kaptak azok a többnyire hátrányos helyzetben élő családok, akik mostantól második otthonukként tekinthetnek a Fő úton megnyílt Biztos Kezdet Gyermekházra. Az ünnepélyes átadás előtt egy nappal nyitunk be az önkormányzati tulajdonban lévő épületbe. Az anyukák, apukák épp a helyiségek és az udvar csinosításán dolgoznak. A barátságos nappaliban az apróságok játszanak szüleik felügyelete mellett, élvezettel próbálgatva a fűzögető, tologatható játékokat, miközben néhány anyuka lelkesen dekorálja a falakat, az adományként kapott plüss figurákat készítik be a fürdőszoba vadonatúj automata mosógépébe. Ide mostantól elhozhatják a család ruháit, hiszen a hétköznapokon nyolctól délután egyig tartó foglalkozások ideje alatt több kiló ruhát lehet kimosni, szárítani.

Az anyukák azt mesélik, hogy akinek ideje engedi, szeptember óta jár a ház előkészítő programjaira. Most a finisben vannak, hogy a nyitásra minél otthonosabb legyen a hely. A saját örömük mellett talán az is fűti őket, hogy a gyanú árnyékát is eloszlassák: nem méltók erre a házra. A babák láthatóan remekül érzik magukat a tágas, játékokkal teli nappaliban, a szomszédos csendes szobában pedig alhatnak is egyet, ha elfáradnak.

Elekné Román Katalin, a ház vezetője azt mondja, hosszú és nehéz út vezetett idáig. Évekkel ezelőtt merült fel először a gondolat, hogy pályázni kellene egy ilyen közösségi hely kialakítására, működtetésére, ám az elhatározás csak két éve született meg. Sári László, a község polgármestere kereste meg a lehetőséggel Román Katalint, aki egészen mostanáig fő állásban a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségvezetője volt, rendező- és dramaturgként dolgozott. Nevéhez fűződik a mára országos hírűvé vált, Világítani Fogok Egyesület programjainak elindítása is, melyről portálunkon is többször hírt adtunk.

Kata jól ismeri szülőfaluja gondjait, hiszen itt nőtt fel, s tanulmányai befejezése után idetért haza férjével, s itt nevelték fel gyermekeiket. A kezdetektől fogva tapasztalta a magyar és a roma családok megosztottságát, s azt is, hogy a hátrányos helyzetű családoknak segítségre van szükségük ahhoz, hogy szerencsésebb sorsú embertársaikhoz hasonló módon boldogulhassanak. Így szervezte meg több mint húsz éve az első nyári tábort, ahol helyi cigány és magyar gyerekek közösen vakációztak. Ahogy nőttek saját gyermekei, akik szintén részt vettek a táborok szervezésében, úgy adódott az ötlet, hogy egyetemista, főiskolás önkéntes fiatalokat vonjanak be a programokba.

A Világítani Fogok Egyesület tevékenysége ma már országos hírű, s részben ennek is köszönhető, hogy a Biztos Kezdet Ház berendezéséhez már eddig is rengeteg felajánlás, adomány érkezett, s továbbiakra is számítani lehet. – Két évvel ezelőtt keresett meg a falu polgármestere azzal, hogy döntsünk: pályázzon-e az önkormányzat a programra, s ha sikerül a pályázat, vállalnám-e a ház vezetését. Igent mondtam, így indult a történet – meséli Kata, ám hozzáteszi, a folytatás nem volt épp zökkenőmentes. Egy év múlva értesítették a faluvezetést, hogy nyert a pályázat, ám a képviselők többsége első körben nem támogatta annak megvalósulását, mondván épp elég gyermekintézmény működik a faluban. A lakosság összefogása és nyomása hatására azonban végül az utolsó pillanatban rábólintottak. Ekkor kapták meg a célra az önkormányzat tulajdonában lévő, meglehetősen lerobbant házat, amelynek részleges felújítására, komfortossá tételére több, mint egymillió forintot fordítottak eddig, ám még rengeteg a tennivaló. Ezért újabb pályázatot nyújtottak be a korszerűsítés folytatására.

Közös szabályok mentén folyhat a munka A negyven milliós pályázati összegből minimális szinten fölújítani és jól berendezni egy házat s négy évig működtetni a programot, fedezni annak költségeit, nem egyszerű mutatvány. Ennek ellenére már bizonyos, hogy rendszeresen gyermekorvos, konduktor, pszichológus segíti az ide betérő szülőket és gyermekeiket. A szabályokat a közösség együtt alkotta meg, mint ahogy a közös feladatokat is együtt tervezik. Azt már a nyitáskor érzékelni, hogy lelkesedésből nincs hiány. Az ügyet segítő rengeteg önzetlen adomány is azt jelzi, a folytatás reményre ad okot. Reményre, hogy a formálódó közösség tagjai igazi esélyhez jutnak. Érdeke ez a családoknak és a falu minden lakosának.

