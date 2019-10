A csinos kasszírnő édes mosolya

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta az akkori olvasókat? Ha választ akar kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

HEVESMEGYEI TANÜGY. A KIR. TANFELÜGYELŐSÉG S A HEVESMEGYEI ÁLT. TANITÓEGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. 1906.

DECZEMBER 15.

Gyermekfelruházó ünnep.

A hevesi „Leányegylet”, melynek célja iskolába járó szegénysorsu gyermekeket a tél dermesztő hidege ellen megvédeni, idén is szép jelét adta humánus, de zajtalan müködésének, amennyiben e napokban a hevesi izr. iskolába látta el. Ez alkalommal Spitzer Vilmos iskolaszéki elnök megható szavakkal köszönte meg az egylet tagjainak áldozatkészségét és elismerését fejezte ki az adakozóknak, kik a szegénygyermekek érdekében segélyt nyujtottak. Dr. Füzessy József tb. iskolaszéki elnök, elismerését nyilvánitja Spitzer Irén urhölgynek, az egyesület elnöknőjének, valamint dr. Wáhl Adolf járásorvosnak, egyesületi titkárnak, kik odaadással és nagy buzgalommal fáradoztak a „Leányegylet” felvirágzása körül. Sáfárkodásuknak sikerült ez alig hat év óta fennálló jótékonycélu egyesületnek 1400 kor. vagyont szerezni, mely gyümölcsözés céljából a hevesi takarékpénztárban van elhelyezve. Szóló megemlékezett még Adler László, az iskola volt tanitványáról, ki ez évben is ezen emberbaráti célra Hamburgból 100 koronát juttatott az egyesület pénztárába. Midőn még a nagyszámban megjelent közönséget továbbra is buzditotta a szegény tanulók gyámolitására, a tanulóifjuságot pedig jó magaviseletre és szorgalomra intette. – Ezzel kapcsolatban jelentjük, hogy Egerben a Gyermekbarát egyesület 30 szegénysorsu iskolás gyermeket lát el tetőtől talpig jó meleg téli ruhával. Az egyesület élén Bauer Kálmánné és Gurman Vilmosné buzgólkodnak a szegény gyermekek felruházása érdekében és fáradozásukat – mint az eredmény mutatja – teljes siker koronázza.

TISZAFÜRED. TISZAFÜRED ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAPJA. 1903. NOVEMBER 19.

Gőzmalom.

Ez év elején sokat vitatkoztak a Blau Lajos által épitendő gőzmalom fölött. Sokan, különösen a szomszédok emeltek ellene kifogást tűzrendészeti szempontból s mi azt hisszük, méltán tették ezt s nem osztjuk azok véleményét a kik azt állitják, hogy nem lehet ellene kifogást tenni, mivel megvan a kellő magasságu kémény s más egyébb.

Bocsánat, nem is a kéménytől várjuk mi a tüzet, hamarabb előidézheti egy gyorsan forgó tengely vagy valami gondatlanság s ha egyszer ott kiütött a tűz, nem csak a tisztelt tulajdonos gyári épületei, hanem a szomszédok hajlékai is menthetetlenül elvesznek, sőt az egész község drágán fizethetné meg az árát, mint tette azt néhány évvel ezelőtt a szomszédos Poroszló. Kétségtelenül a közönségre igen előnyös lenne még egy gőzmalom létesitése, de nem a város közepén.

Az ellen, hogy a tulajdonos más épületben helyezi el a malom berendezést mint a mely épületre az engedélyt megkapta, kifogás nem tehető, s a vályog sem kifogásolható mivel lehet azokból is szilárd falakat emelni. Tűzbiztonsági szempontból azonban általános kifogás alá esett, ez ugyan már nem sokat segit, mivel az iparengedély már megadatott, igaz ugyan különálló épületre, a mi ugyan édes kevés a biztonságból. Hogy ezen épületből való áthelyezése a berendezésnek engedélyeztetik-e, még nem bizonyos.

HATVAN ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI ÉS IRODALMI HETI LAP. 1901. FEBRUÁR 17.

Pinczér lányok a vendéglőben.

Van egy rendelet, de ugy tudjuk a törvény is intézkedik arról, hogy vendéglőkben tilos felszolgáló lányokat és kaszirnőket tartani a kávéházi kaszirnőknek pedig tilos a pénztárból leszállani és bármi czélból is a vendégek közzé elegyedni. Ezt nálunk – itt Hatvanban – több vendéglátós és kávézó nem tartja meg, ami által míg egy részről a jó hirnevére adó többi vendéglősnek egészségtelen és elitélendő – mert nem reális konkurencziát csinál addig, más részről közveszélyes helyzeteket is teremt, mert hiszen nem egy család belbékéjét dulta már fel egy egy csinos kasszir frája édeskés, de eléggé értékelt – mosolya. Nem egy esetre hivatkozhatnánk s igy csak a közvéleménynek vélünk hangot adni, midőn felhivjuk rendőrségünk és ipartestületünk figyelmét a kihágásnak is beillő visszaélésekre. Zárassák be az oly mulató helyeket, amelyek látogatottságukat nem annyira szolidságuknak mint a gyakori kasszirnő változásoknak köszönik. Az ipartestület pedig zárja ki kebeléből az olyan iparost, aki nem veti meg a konkurenczia ilyen eszközeit.

