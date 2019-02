A csúszós, szűk utcák nehezítik a szemétszállítást

Noszvajon öt szűkebb, csúszóssá vált utcából nem tudták elszállítani a szemetet, az Arany János, a Bartók Béla, a Bocskai, a Honvéd és a Tósétány utcákból. Szabó Péter alpolgármester lapunknak elmondta, fordult már elő ilyen, nem okoz fennakadást, ebben az esetben a problémás utcákból a szemétszállító cég a következő hulladékgyűjtési időpontban viszi el a szemetet.

Hozzátette, rendszeresen takarítják az útjaikat, de a hirtelen keletkezett csúszós réteg ellen nem tudtak védekezni, ami a szűk utcákban különösen megnehezíti a közlekedést, pláne egy nagyobb járművel. A kihagyott utcákban a helyiek, ha a tárolóedényekbe már nem fér, zsákokban gyűjthetik a legközelebbi szállításig a hulladékot, amit a kukákkal együtt kell majd kihelyezni.

Szarvaskőben évek óta nagy kihívást jelent a téli szemétszállítás, mivel a településen sok a meredek útszakasz, ráadásul a helység elhelyezkedése okán a napfény is kevesebb, lassabban olvadnak fel a jeges utak. Szabóné Balla Marianna településvezető elmondta, több helyen is le szokták húzni az utca elejére a kukákat, hogy a szemétszállító könnyebben hozzáférjen, olyan is előfordul, hogy valaki utánfutón összegyűjti az edényeket, és viszi le a település központjába, majd ha kiürítették, vissza.

Mint mondta, a hulladékszállító cég rugalmas, aki nem tudja lehúzni a kukáját, de zsákban le tudja vinni a hivatalhoz a szemetet, úgy is elszállítják. Kiemelte, napok óta csak néhány centis hó van, amit nehezen tudnak letúrni a gépek, folyamatosan fagy rá az utakra a csapadék, hiába tesznek meg mindent a síkosságmentesítés érdekében.

Novajon is minden évben a domborzati viszonyok okoznak fennakadást. A településen Noszvajhoz hasonlóan kezelik a helyzetet. Ha nem tudják elszállítani a szemetet valamely utcából, amennyiben azt az utak állapota lehetővé teszi, a következő szállítási napon viszi el a hulladékot a szolgáltató társaság.