A dél-hevesi kertekben is nagy gondot okoznak a hörcsögök

Úgy tűnik, a probléma maradandó a térségben: az apró rágcsálók, főként a hörcsögök komoly gondokat okoztak idén nyáron is. S bár már ősz van, utóbbiak a települések belterületein is egyre jobban érzik magukat. Már házaknál, kiskertekben is megjelentek.

Ahogyan a sarudi polgármester fogalmazott, sokszor panaszkodtak a gazdák idén a hörcsögök miatt, s igyekeztek megfékezni – lehetőségeikhez mérten – a rágcsálók károkozását. Leginkább mechanikus eszközökkel: csapdákat helyeztek ki a földekre, melyekkel egy ideig sikerrel jártak. Tilcsik István úgy folytatta, belterületen is van már tapasztalat a megjelenésükről, igaz, az elhanyagolt telkeken jelennek meg először. – Nehéz felvenni velük a küzdelmet, hiszen nagyon szapora állatról van szó – érzékeltette. Mint mondja, egy hörcsögpár egy év alatt háromszázhatvan utódot tud produkálni. A pontos adatot onnan tudja, hogy korábban településükön is megjelentek azok a szakemberek, akik a hörcsögök túlszaporodását környezetkímélő megoldással próbálták mérsékelni. Erről már portálunknak is beszámolt korábban. A faluvezető úgy látta, abban az időszakban valóban kisebb volt a mezei hörcsög állománya. Komoly mezőgazdasági károkat okoztak Átányban is a rágcsálók. Ahogyan Jámbor Dénes fogalmazott, a közmunkaprogramba bevont kukoricaföldjükön is látványos volt a hörcsögök jelenléte. – Kerüljük a vegyszeres irtást, de fontosnak tartjuk a megelőzést, mert valóban számottevő a veszteség, amit okoznak – fejtette ki a polgármester. Több esetről is tud a faluban, hogy kiskertekben, veteményesekben is ott vannak. Sőt, olykor házakba, kamrákba is bejutnak már – mondta. Sajnálatát fejezte ki, hogy legutóbb a Kakasháznál is fedeztek fel fúrásokat, amik egyértelműen hörcsöghöz köthetők. Ez esetben pedig mindenképp szükséges a beavatkozás, hiszen nem szeretnék, ha komolyabb kár keletkezne a műemléknél. Az élőbefogást preferálják, reméli, sikerrel járnak. – Azt gondolom, hogy kevesebb lett a mezei hörcsög természetes ellensége, emellett a szárazabb, csapadékmentes idő is kedvezett elszaporodásuknak – vélekedett. Kérdésünkre válaszolva elmondta, hozzájuk a fentebb említett program ugyan nem jutott el, de azt gondolja, szükség van az ilyen megoldásokra. A probléma Tiszanánán is megjelent, ott főként a kiskertekben, veteményesekben okoztak károkat különféle rágcsálók. Mint arról a település vezetője beszámolt, a lakók többször jelezték a gondot, így az önkormányzat saját költségvetéséből különített el kétszer százezer forintot a védekezésre. Az összegből kifejezetten rágcsálók irtására alkalmas vegyszereket osztottak szét azoknak, akik ezt kérték. Dr. Tóth József arról szólt, hasznosnak bizonyult a beavatkozás, a második alkalomtól – a visszajelzések alapján – érezhető volt a javulás. Emellett az üdülőterületen is megjelentek ezek az apró állatok: strandon, kikötőben is okoztak gondot. Ott egy céggel végeztettek rágcsálóirtást. Úgy véli, a most lehullott nagy mennyiségű csapadék fogja majd rendezni inkább a helyzetet, hiszen az eső kimossa az állatok járatait, s a hidegebb idő sem fog kedvezni nekik. Leghatásosabb ellenszernek így az ősz bizonyul majd. Mentés, ismeretterjesztés volt a cél

Három évvel ezelőtt kezdődött az a program, melynek tervezői és megvalósítói a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület tagjai voltak. Az Európai Unió által támogatott LIFE+ program részeként olyan munkatervet dolgoztak ki, melynek elsődleges célja a hörcsögök megítélésének javítása, valamint a hazai helyzet jobb kezelése volt. A projekt része volt a lakossági ismeretterjesztés, s hogy hatékonyan tudják mérsékelni az állat által okozott károkat. Az állatokat – az élő befogás után – természetvédelmi területeken engedték szabadon, esetlegesen megteremtve a lehetőséget új állományok létrejöttének. E folyamatot figyelemmel kísérték a projekt során. A mezei hörcsög hazai helyzetét kettősség jellemzi, mert bár védett faj, jelentős károkozásra képes nagyobb egyedszámban. A fent említett program már lezárult.