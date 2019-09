A Fidesz-KDNP Heves megyében is stratégiai partnerként tekint a gazdákra

Jakab István úrnak, az országgyűlés alelnökének meghívására tett látogatást dr. Juhász Attila Simon, a Fidesz-KDNP listavezetője, Heves Megyei Közgyűlés elnök-jelöltje a Parlamentben.

A látogatásra családja is elkísérhette, akik számára hatalmas élmény volt a találkozót követő vezetett parlamenti látogatás.

Jakab István az országgyűlés alelnöki tisztsége mellett a MAGOSZ elnöke is. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (MAGOSZ) a magyar gazdák egyik legfontosabb érdekvédelmi szervezete, szószólója, ügyének vivője az országos politikában is.

A Heves Megyei Önkormányzatnak a Nemzeti Agrárkamarával és a MAGOSZ-szal mint szakmai, érdekvédelmi szervezettel kiemelten fontos a jó kapcsolat és a folyamatos konzultáció, hiszen a gazdatársadalom a vidék egyik motorja, megkerülhetetlen tényezője és erőforrása. Az ő boldogulásuk, munkájuk kihat a megye fejlődésére, gazdasági potenciáljára.

Egyetértettek abban, hogy az október 13-i önkormányzati választások után a Heves Megyei Közgyűlésben az érdekvédelmi szervezeteknek, ezen belül kiemelten a gazdáknak lehetőséget kell biztosítani a kialakítandó bizottsági struktúrában a hatékony érdekképviseletre, a közös munkára. A területi egyenlőtlenségek kiegyenlítésében és a vidék népességmegtartó képességének javításában számítunk a gazdákra, és ők is számíthatnak a kormányra és a Heves Megyei Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójára, képviselőire, s természetesen rám is – zárta beszámolóját az elnök-jelölt.