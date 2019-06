A Fidesz Klausmann Viktort ajánlja polgármester-jelöltnek Gyöngyösön

Horváth László, Gyöngyös és térségének országgyűlési képviselője csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be: a Fidesz helyi szervezete, múlt heti ülésén egyhangú döntéssel Klausmann Viktort ajánlja Gyöngyös polgármester-jelöltjének az őszi önkormányzati választásra.

– Olyan jelöltet ajánlunk, aki képes új lendületet adni Gyöngyösnek. Klausmann Viktornak széles ismertsége és sok szövetségese van, ő nem megosztja a gyöngyösieket, hanem a közös cél érdekében képes egyesíteni őket. Olyan embert ajánlunk polgármester-jelöltnek, aki szereti Gyöngyöst – hangsúlyozta a képviselő.

Horváth László elmondta, Klausmann Viktort 20 éve ismeri, két évtized közös munkája köti össze őket. Elhangzott: ismerhetjük őt a televízió képernyőjéről is, hiszen számos értékes produkció fűződik a nevéhez, legyen szó haditudósításról, közéleti vagy épp szórakoztató műsorokról. Klausmann Viktor a Mátra szerelmese, ő vezeti azt a mentőcsapatot, akikre éjjel-nappal számíthatnak a bajbajutottak. Számos mátrai rendezvény ötletgazdája és szervezője, a síakadémia vezetője, volt önkormányzati képviselő, az állam- és jogtudományi egyetemen tanult, és van hat szakmája – foglalta össze az országgyűlési képviselő.

– Klausmann Viktor a kihívásokra nem problémaként, hanem lehetőségként tekint. Érzékeny a mindennapok problémáira is, számíthatunk rá, ha baj van, és a jó ötleteket meg tudja valósítani. Klausmann Viktor Gyöngyös polgármestereként képes lesz fiatalos lendületet, új lendületet adni a városnak, ezért ajánlja a gyöngyösi Fidesz Klausmann Viktort polgármester-jelöltnek – zárta szavait Horváth László.

– Szeretem Gyöngyöst, mert egy jó hely, egy szerethető város, ahol történtek jó dolgok. Köszönöm mindenkinek, aki tett és tesz azért, hogy Gyöngyös ma itt tart. A városnak viszont most új lendületre van szüksége, mert Gyöngyösben ennél sokkal több van – fogalmazott Klausmann Viktor a sajtótájékoztatón. – Az elmúlt időszakban többen megkerestek, hogy vállaljak szerepet városunkért, vállaljam el a polgármester-jelöltséget. Szeretnék új lendületet adni Gyöngyösnek, de tudom azt, hogy a lendülethez erőre is szükség van. A megtisztelő megkereséseken túl, a kormánypárt ajánlása a kellő erőt is megadja számomra, ezért vállalom a polgármester-jelöltséget. A jelöltség számomra azt jelenti, hogy minden tudásomat, tapasztalatomat, lehetőségemet és szövetségeseimet Gyöngyösnek, a gyöngyösi embereknek ajánlom. A családom több mint 100 éve kötődik Gyöngyöshöz, a kislányom ide jár iskolába, itt nevelkedik, ettől nagyobb elkötelezettség pedig nincs.

Klausmann Viktor hangsúlyozta: sokan, régóta gondolkodnak azon, hogy ideje tenni valamit Gyöngyösért. A feladatokhoz a Fidesz ajánlása, a gyöngyösiek szeretete, és a mögöttük álló összefogás ad erőt. Olyan programot szeretnének megvalósítani, amely a gyöngyösiek széles szövetségének támogatását élvezi. Olyan programot állítanak össze, amely a gyöngyösiek mindennapjait fogja élhetőbbé, kényelmesebbé tenni.

– Olyan Gyöngyöst szeretnék, ahol a főutak állapota nem veszélyforrás, hanem méltó a városhoz. Olyan Gyöngyöst szeretnék, ahol nem kínszenvedés a parkolás, hanem elegendő parkolóhely és tisztességes parkolási rend szolgálja a helyiek mindennapjait. Olyan Gyöngyöst szeretnék, ahol a közterületek nem piszkosak és kihaltak, hanem tiszták, otthonosak és nyüzsgők. Azt szeretném, hogy sötétedés után is a város bármelyik utcájában tudjunk sétálni a kislányommal, anélkül, hogy a hátunk mögé kelljen nézegetni. Itt az ideje új lendületet adni Gyöngyösnek, mert ez most nagyon hiányzik. Ehhez a feladathoz és felelősséghez kérem a gyöngyösiek támogatását és bizalmát, mert Gyöngyös, szeretlek! – fogalmazott Klausmann Viktor a sajtótájékoztatón.