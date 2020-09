A fogyatékkal élők mindennapjaira hívták fel a figyelmet Egerben

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Esélynapot szervezett csütörtökön az Eszterházy téren.

Az egésznapos rendezvény célja az érzékenyítés, ahol egyebek mellett a Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülettel (VGYSE) is lehetett találkozni. – Számtalan alkalommal tartunk esélynapot iskolákban, s minden ehhez hasonló eseményre örömmel megyünk. Ilyenkor felhívjuk a figyelmet a fogyatékkal élők életre. Sokat kell azért tennünk, hogy világunkat megismertessük az épekkel – felelt érdeklődésünkre Tóthné dr. Kisorosz Mária, a VGYSE elnöke.

Sátrukban játékokkal, egyéb más eszközökkel készültek, illetve ki lehetett próbálni szimulációs szemüvegüket is. A nap során a Galagonya Bábszínház is színpadra lépett, volt terápiás kutyabemutató, Simon Zsóka énekes dalolt. Színpadra állt a Kertbarát kör Pettyes tánccsoportja, a Dobó Katica Hagyományőrző csoport, illetve a Dance Forever SE is. A Grátisz Jelnyelvi Tolmácsszolgálat munkatársai egész nap biztosították a kommunikációs akadálymentesítést.