Jó, ha tudja: a fúrt kutak gazdái jobb, ha idén szólnak

December utolsó napja az eredeti határidő, hogy utólagos fennmaradási engedélyt kérjenek az engedély nélkül létesített kutakra a tulajdonosok, gazdálkodók, ugyanis jövő évtől már vízgazdálkodási bírság is járhat a kötelezettségüket elmulasztóknak. Az elkövetkezendő hetekben azonban a kormány meghosszabbíthatja a határidőt.

A meglévő fúrt kutakat nyilvántartásba kell venni, az újakat pedig csak vízügyi-vízgazdálkodási szakember bevonásával lehet létesíteni – foglalta össze tömören a helyzetet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves megyei elnöke. Szendrei László hozzátette, a kútját mindenki szankciómentesen jelentheti be a település jegyzőjénél és ennek nincs költsége.

Haladékot kaphatnak a tulajdonos

– A kamara jelenlegi törvénymódosító javaslata szerint mindazok mentesülnének a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól, akik – akár mezőgazdasági célú, akár zártkerti, illetve házi vízigényt kiszolgáló kútjaikra – a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2020. december 31-ig kérik – húzta alá az elnök.

Kifejtette: az agrárkamara azért lobbizott a kormánynál, hogy a bejelentési moratóriumot még két évre tolják ki, mert így további haladékot kaphatna megyeszerte is több ezer érintett. Hogy pontosan mennyi, nem lehet megmondani, ez a felmérés is célja az engedélyeztetésnek.

Sokan nem tudják, mi is a teendő

A települések jegyzői nincsenek könnyű helyzetben, ugyanis a jogszabályok változásai, valamint a kutak számos felhasználási módja – fúrt, ásott, ivóvízként hasznosított, gazdasági célokra szolgáló – miatt sokrétű a tennivaló és adódnak speciális helyzetek is. Bizonyos esetekben több hatóság és szakértő bevonása is szükséges. Gyöngyös épp ezek közé tartozik, ugyanis az egész település ivóvízbázisra épült. A kisebb falvak lakói is sok esetben sötétben tapogatóznak.

Kiss Sándor, a kerecsendi önkormányzat jegyzője arról tájékoztatta lapunkat, hogy épp a napokban egyeztettek a kistérségben ez ügyben. Hozzájuk is több megkeresés érkezett az engedélyeztetéssel kapcsolatban. A jegyző megerősítette, hogy a fúrt kúttal rendelkezőknek a helyhatóságoknál fennmaradási engedélyeztetési kérelmet kell benyújtani december 31-ig, legalábbis a jelenleg érvényben lévő jogszabályok értelmében. Az egyedi problémákkal és kérdésekkel is szintén hozzájuk forduljanak az érintettek – tanácsolta.

Igyekeznek enyhíteni a szigorú szabályokon

Szendrei László megjegyezte, a NAK még 2016-ban kezdeményezte azt a törvénymódosítást, miszerint az illegálisan kialakított kút fennmaradását 2018. december 31-ig bírságmentesen lehessen engedélyeztetni. A 2016-ban életbe lépett moratóriumot megelőzően ugyanis azt a vízhasználót, aki vízjogi engedély nélkül működtetett bármilyen fúrt kutat, a vízügyi hatóság megbüntethette, akár 1 millió forintig terjedő bírságot is ki lehetett szabni a vétkesre – ecsetelte az előzményeket a megyei elnök. Azzal folytatta, hogy a NAK jelenleg is azon dolgozik, hogy a ma még illegálisnak számító kutak fennmaradási engedélyezése minél egyszerűbb és olcsóbb legyen. Kiemelte, a kormány célja ezzel az intézkedéssel mindössze annyi, hogy hazánk földalatti vízkészletét felmérjék, illetve megbecsüljék a használt mennyiséget, szavai szerint ezzel is a jövő generációira gondolva.

A korábbi módosítás megbukott

Megtudtuk, az ivóvízfogyasztásra használt kutak engedélyeztetése bonyolultabb, mert a jelenlegi szabályok szerint a vízjogi eljárás mellett akkreditált vízminőségi ellenőrzés is szükséges, amely külön költségekkel járhat. Összetettebb a procedúra karsztvizek esetén, olyankor ugyanis a katasztrófavédelem szakembereit is be kell vonni az eljárásba. Ismert az is, hogy az Országgyűlés még július végén megszavazta a vízgazdálkodási törvény módosítását, amely szerint engedély, illetve bejelentés nélkül létesíthető a 80 méter talpmélységnél nem mélyebb, a házi vízigényt meg nem haladó vízkivételt biztosító kút. Ezzel azonban Áder János államfő nem értett egyet, és a módosítást előzetes normakontrollra küldte az Alkotmánybíróságnak, amely megállapította: a vízgazdálkodásról szóló törvény idén júliusban elfogadott, még ki nem hirdetett módosítása nincs összhangban az Alaptörvénnyel.