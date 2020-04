A gazdaboltok nem zártak be, érdemes időben kertészeti tanácsot kérni

Április első felében megsokszorozódnak a kerti teendőink. Mivel rohamosan melegszik az időjárás, ezért hamarosan virágba borulnak a gyümölcsfáink. Újabb fontos növényvédelmi munkák várnak ránk!

A vírus árnyékában mindenki kertészkedni szeretne. Nagy Szabolcs, rovatunk állandó tanácsadója azt mondja, egyre több fiatal nyit be az üzletbe veteményért, kerti tippekért. Akadt olyan vevője is, aki a pázsitos részt felszántatta a kertjében, hogy beültesse. Jó ha tudjuk, hogy a gazdaboltok, kertészeti üzletek most is nyitva tartanak. Ez fontos, hiszen mindenkinek alkalma van részlegesen gondoskodni a saját kertjéről, s a mezőgazdaság nem állhat le. Akinek segítségre, árura van szüksége, ezeket az üzleteket ezután is bármikor felkeresheti. A prognózisok szerint a friss zöldségek, gyümölcsök árai is az egekbe szökhetnek az idén, tehát aki tudja, gondozza kertjeit!

Nagy Szabolcs most ellát bennünket szokásos, aranyat érő szaktudásával is.

– Sokat beszéltünk a lemosó permetezés fontosságáról, most viszont újabb fontos növényvédelemre kell, hogy felhívjam mindenki figyelmét, ez pedig nem más mint a gyümölcsfáink virágzásban való permetezése. Sokan kérdezik, hogy lehet-e virágzásban permetezni? A válaszom az, hogy ésszerűen és megfelelő szerekkel – a méhecskékre vigyázva – „majdhogynem” kötelező, mivel az utóbbi években a csonthéjas gyümölcsfáknál a különböző gombabetegségek komoly gondokat okoztak. Az idei gyenge tél miatt a kár és kórokozók az eddigi rügyvizsgálatok alapján a nagymértékben átteleltek ezért van szükség a megfelelő és megelőző védekezésre.

Mint megtudtuk: sokan félnek a virágzásban alkalmazott vegyszerektől, mivel sok évvel ezelőtt még nem igazán voltak méhkímélőek, viszont a mai modern növény védőszerek közt jó pár van, amit bátran használhatunk a virágzás ideje alatt. A vegyszeres védekezést időzítsük a késő délutáni-esti órákra, amikor már a méhek visszatértek a kaptáriakhoz ezzel elkerüljük, hogy „vegyszer szagúak” legyenek. Az idegen illatú dolgozó méheket nem engedik be a saját kaptárjukba sem, ezért kint elpusztulhatnak az éjszakai lehűlésben. Manapság a kertben az egyik legnagyobb érték a beporzó rovar, úgyhogy becsüljük meg őket!

Miért is fontos a virágzásban való permetezés? Mivel az április igen csak szeszélyes az időjárás tekintetében, hűvösebb csapadékosabb napok is várhatnak ránk, ezért az áttelelt gombabetegségek gyorsan felszaporodnak a nekik kedvező idő miatt és fertőzhetnek nagy számban – egészíti ki a szakember.

– Talán a két legveszélyesebb és a kertészkedők által legtöbbször említett gombabetegség a moníliás – virág, ág, gyümölcs – fertőzés és a tafrinás levélfodrosodás az őszibarackban – osztotta meg Nagy Szabolcs. – Ezek ellen a virágzás kezdetétől eredményesen tudunk védekezni. Kicsit beszéljünk a tünetekről és a védekezési módokról is! A monília gomba főként a csonthéjasainkban lép fel április elejétől, virágzásban feltűnhet, hogy a fák virágai elbarnulnak, száradnak, ami a virág monília. Hasonló tünetei vannak a virágok elfagyásának is de azt könnyen leszűrhetjük abból, ha a reggeli hőmérséklet fagypont alá süllyedt. Sajnos ez az idén a kajszibarackban meg is történt a március végi mínuszoknak köszönhetően elég sok kiskertben. A monília komolyabb fertőzése, amikor a gallyak, ágak, és rosszabb esetben már a fa nagyobb részei is hirtelen elszáradnak és sok esetben az egész gyümölcsfa elpusztul.

A szakember kiemelte: ha a fa bizonyos részein tapasztalunk száradást, csak azokat a részeket vágjuk le. Sokan szeretnék már a részleges száradásnál is a gyümölcsfájukat kivágni.

– Ne tegyék! Adjunk esélyt, mivel ha megpermetezzük, a még élő részek a következő tavasszal képesek újrahajtani.