A gyászolóktól is függ, milyen rend uralkodik Hatvan temetőiben

Gróf Széchenyi István szerint, ha valaki tudni szeretné, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézzen körül a temetőkben.

A temetkezési helyek állapota visszatérő téma az emberek között. Amióta az internet közösségi oldalai elterjedtek, ez a platform még szélesebb lehetőséget kínál a vélemények kifejezésére. Itt is azok a hangok az erősebbek, amelyek a kritikus meglátásokat fogalmazzák meg.

„A Hatvan-belvárosi temetőben voltunk, térdig érő fű mindenhol. Miért nem nyírják a füvet? Eddig a hátsó nagykapunál volt portás, már az sincs, pedig megkérdeztem volna, hogy miért van így elhanyagolva a sírkert?” – írja például az egyik posztoló, Mária.

Bejegyzését kommentáradat követte. Volt, aki szerint a temető azon része, ahová mostanában is temetnek, tiszta, ám máshol is ilyennek kellene lennie. Valaki azt is szóvá tette, hogy megszűnt a portaszolgálat, más szerint ünnepnapokon még működik ügyelet. Megint más pozitív példaként hozta fel az újhatvani temetőt, ahol rendszeresen nyírják a füvet a sírok között.

Idén január óta a Hatvani Szolgáltató Kft. fennhatósága alá tartozik az új- és óhatvani köztemető üzemeltetése. A temetői ügyfélszolgálat ügyintézője, Salga Rita válaszolt az észrevételekre.

– Egész évben figyelünk arra, hogy méltó körülmények között lehessen látogatni a sírkerteket – mondta. – Megértjük, ha a hozzátartozók megjegyzik, hogy egy érintett szakaszon időnként magasabb a fű; ha érzékenyek arra, hogy elhunyt szeretteik sírjai körül mennyire rendezett a környezet. De jólesnek azok a visszajelzések – és ebből kapjuk a legtöbbet az utóbbi időben –, melyek a temetők ápoltságát ismerik el.

Az ügyintézőtől megtudtuk, hogy a fűnyírással a napokban végeztek, de a hét végén már kezdik is újra. A munka szervezett, a szezonra pluszembereket is alkalmaznak. Ám előfordulhat, hogy egy hónap is beletelik, mire ugyanoda visszajutnak.

– Türelmet szeretnénk kérni mindenkitől. A belvárosi temető nyolc és fél hektáron helyezkedik el – közölte Salga Rita. – Az újhatvani köztemető jóval kisebb, ott gyorsabban halad a fűkaszálás. Arra kérünk minden látogatót, hogy legyen partner a tisztaság fenntartásában. Gyakorta megtörténik, hogy a hozzátartozók nem viszik el a szemetet a konténerig, hanem helyben dobják le a földre. Helyettük nekünk kell rendet raknunk. Januártól önkormányzati rendelet alapján megszűnt a behajtási díj, vagyis a parkolási jegy, ezért azóta nincs szükség portaszolgálatra.

A temetéseken már nincs létszámkorlátozás, de kérik a gyászolókat, hogy a biztonsági előírásokat tartsák be.