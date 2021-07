A Gyógyvizek Völgyében is remélik, hogy idén visszatérnek a vendégek

A Gyógyvizek Völgye és ezen belül Egerszalók évek óta emelkedő vendégéjszaka­számmal büszkélkedhetett, de tavaly a 2007 óta tartó emelkedés megakadt. A helyi TDM reméli, hogy idén már visszatérnek a vendégek.

– A járvány miatt két időszakban is teljesen be kellett zárni a fürdőket, a látnivalókat, az információs irodákat. A vendégéjszakák száma az egerszalóki önkormányzat tájékoztatása szerint 2020-ban 32,5 százalékos visszaesést mutatott az előző évhez képest – osztotta meg portálunkkal Farkasné Uzelman Szilvia, a Gyógyvizek Völgye Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) vezetője.

– A Gyógyvizek Völgye egészét tekintve is több mint harmincszázalékos visszaesés jelentkezett. Ezt az évet is bezárásokkal kezdtük, ­újra kellett tervezni az éves rendezvénynaptárat. A jeles napjaink szinte minden hónapban tartogattak a vendégeknek valamilyen kulturális, gasztronómiai vagy ­hagyományőrző rendezvényt. Sokan szeretik, keresik is ezeket az alkalmakat, és ehhez igazítják a pihenésüket.

A téli, tavaszi rendezvények elmaradtak. Amikor újra indulhatott az élet, a szervezőkkel egyeztetve inkább nem vállaltuk a Pünkösdi Tor-Túra szokásos programjainak megrendezését. Helyette ­Pünkösdi Terasz-Túrát hirdettünk. A vendéglátóhelyek, pincék egyedi menüvel várták a vendégeket ezen a hétvégén. Mi pedig végigvezettük őket a látnivalókon.

Az időjárás kicsit közbeszólt, de végül is szép számmal teljesítették a túrát – részletezte. Kifejtette, hogy a programszervezéssel még mindig óvatosan bánnak. Nyáron kisebb zenei koncertekre számíthatnak az itt pihenők, de ezeket mindig csak az adott héten tudják meghirdetni.

– Augusztus 28-án a Szüretindító Bortúra lesz nagyobb rendezvény, melyre gőzerővel készülünk. A részletes programot hamarosan megismerhetik. Amire biztosan lehet számítani, a szüreti folkmise s a felvonulás a falu főutcáján, a hagyományőrző fellépések, és a könnyűzenei koncert. Nagyon bíztunk a nyári szezonban, hogy újra visszaáll a régi rend és teljes forgalomra számíthatunk. Tavaly is a július és az augusztus hozta az előző években elvárt forgalmat. Sajnos az idei szezon nem indult olyan jól, a június nagyon gyenge forgalmat hozott, és a július eleje sem éri el az előző évi számokat – fűzte hozzá.

Kiemelte, hogy ismét elindították a menetrend szerinti Tücsökbusz-járatot. Ezt annak javasolják, aki szeretné könnyedén bejárni a települést, közben zenés idegenvezetést hallgatva.

– Egerből érkező átutazó vendégeknek is szoktuk ajánlani, hiszen rövid idő alatt szinte mindent megismernek Egerszalókon. A turisztikai irodában továbbra is bérelhetnek kerékpárokat, most már e-bike-kal is bővült a járműparkunk. Helyi termékek vásárlására az ajándékboltunkban van lehetőség. Egyébként a Barlanglakások és Sáfránykert nyáron hosszabbított nyitvatartással várják a vendégeket. A kiállítás egyediségét a tárlatvezetés adja, mellyel pluszinformációkkal, élményekkel gazdagodnak a látogatók. A 3D barlangmozi kifejezetten ajánlott ebben a hőségben. Egy kis hűsölés, és közben jöhetnek a dinók. A Sáfránykert minden évszakban kínál valamit, de nyáron burjánzik igazán minden gyógy- és fűszernövény – emelte ki Farkasné Uzelman Szilvia.