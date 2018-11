A gyöngyösi gazda elárulta, miért lehet nála ingyen szedni az almát

A harminchét hektáros területen a több ezer almafa alatt halmokban hever a léalmának való termés. A gyümölcsöt nem érte meg leszedni, a tulajdonos úgy döntött, aki kapja, marja alapon bárki összeszedheti.

Ingyenesen lehet almát szedni a Vamav Vasúti Berendezések Kft. mögötti almásban. A Gyár úti portán érdeklődöm, hogy merre kell menni, de úgy tűnik, nem én vagyok az első, mert a portások készségesen útba igazítanak, és mondják is, hogy nagy a forgalom, már több autó is megfordult erre.

A város határában lévő gyümölcsöshöz földút vezet. A kerítés nyitva, és egy tábla is jelzi a szedd magad akciót. Két hölgy már végzett a szedéssel, azt tanácsolják, az almás végéhez menjek, ott még van bőven termés. A hosszú sorok között ketten-hárman is gyűjtik a földről az almát, de van, aki utánfutóval érkezett. Sán­tha Valterék hárman jöttek ki délelőtt, azt mondják, ismerősöktől hallották a városban, hogy van ilyen lehetőség.

– Mi pálinkának szedjük össze, mert ez már étkezésre nem igazán finom. Sőt, sok már a földön megrohadt, a fán kicsik maradtak és túl puhák, túlérettek, de ivólének még kiválóak – teszik hozzá mosolyogva.

Dr. Csizmadia Elek is vödrökbe gyűjti az almát. – Nekem nagy élmény ez, nem gondoltam, hogy így ingyenesen lehet összeszedni a gyümölcsöt. Barátokkal összefogtunk és kijöttünk. Elég nagy a mozgás, többen is ide tartottak. Volt, aki ponyvát is hozott – meséli.

A kocsi utánfutója lassan megtelik. A szedegetés közben azt beszélik a barátok, nem könnyű ma a mezőgazdaságból megélni. Úgy tudják, a tulajdonos is valami gazdasági oknál fogva nem szüretelte le az almát. Jó gondolatnak tartják, hogy ezért inkább ingyen adja annak, aki elviszi.

A terület gazdája kérdésünkre elmondja, már több mint húsz éve övé ez a föld, azóta foglalkozik az almatermesztéssel, de ilyen még nem fordult elő a korábbi években.

– Az étkezési almát időben le tudtuk szüretelni, de a léalmával már nem érte meg foglalkozni – jelenti ki Fülöp Menyhért. A föld gazdája kifejti, hogy az alacsony felvásárlási árak miatt maradt kint a földeken a termés, mert nem lett volna gazdaságos leszedni a gyümölcsöt. Szavai szerint kilogrammonként tizenhárom forintot kínáltak volna érte, ezért a pénzért pedig nem hozott volna hasznot, sőt, talán még ráfizetéses is lett volna a betakarítása.

– A harminchét hektáros területen csaknem 17 fajta almafa található – tudatja. – Ezzel pedig van munka bőven. Évente többször is meg kell permetezni a fákat, majd azok metszését is rendszeresen el kell végezni. A legnagyobb munka a gyümölcs betakarítása, aztán a leszedett almák válogatása. Amikor kiderült, mindössze pár forintot kínálnak a léalma kilójáért, úgy döntöttünk, rajta hagyjuk és meghirdetjük szedd magad szüretre.

A tulajdonos közli: a gyümölcsös kapuja az első fagyig még nyitva áll, aztán már tényleg nem érdemes a megmaradt almával foglalkozni.