A gyöngyösi ipari parkban nem épül kerékpárút, a városi felújítása áll

A város közbiztonsága, az elvándorló fiatalok, kerékpáros közlekedés a városban. Csak néhány téma, amelyre a Mátraaljai Munkaadók Egyesületének tagjai kíváncsiak voltak, ezért a városvezetőket egy kerekasztal-beszélgetésre hívták. A feltett kérdésekből kiderült, nemcsak a település gazdasági helyzete érdekli a vállalkozókat.

– A városból és a környékről mintegy négyezer munkavállaló hiányzik – mondta Hiesz György azon a tanácskozáson, amelyet a térség vállalkozói kezdeményeztek a napokban. Az elvándorló fiatalok témájához hozzáfűzte, hogy a munkaerő megtartásához stabil és jól fizető állások kellenek, és a városban az elkövetkezendő három évben legalább 2000 új munkahely jöhet létre az új betelepedőknek és a már meglévő cégek bővítésének köszönhetően. Ám ehhez megfelelő lakhatási körülmények szükségesek és a városban már most igen magasak az albérleti árak és kevés a szálláshely. – Az önkormányzati ösztöndíjjal is a helyi rászoruló fiatalokat támogatjuk és a településhez való kötődésüket erősítjük, de tárgyaltunk már a környező nagy cégekkel, többek között a gyakorlati szakképző helyekről is.

Szóba került a helyi közlekedés kérdése is. Ismert, az ipari park kerékpárútjának építéséért az egyesület évek óta harcol. A befizetett iparűzési adójukat is erre szánják. Báry Péter, az egyesület alelnöke szerint erre óriási szükség lenne és a városnak kellene ezt mihamarabb megoldania. Dr. Tatár László alpolgármester szerint keresik a megoldásokat, de közlekedéstechnikai akadályai vannak az út építésének. A Gyöngyös–Mátrafüred kerékpárút befejezéséről a polgármester kifejtette, olyan évtizedes hibák kerültek a felszínre, amelyeket most kellett orvosolni, ám a napokban ismét munkába állnak a gépek. A szórakozóhelyek nyitvatartásának korlátozása mellett a droghasználat kérdését is firtatták a tagok. A polgármester úgy vélte, hogy az éjszakai szórakozóhelyek miatt zónásítani kellene a várost, ám ezt a testület nem támogatta, a drogproblémákról pedig elmondta, hogy egy 70 millió forintos pályázati támogatásnak köszönhetően egy szakembergárda állt össze a városban, amely ezen dolgozik.