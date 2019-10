A gyöngyösi szennyvízhálózat építésének már majdnem a fele elkészült

Jól haladnak a beruházással, közölte a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság műszaki főelőadója. Dr. Szemes Paula hozzátette, a projekt zömén már túl vannak, a hálózatépítés 50 százaléka megvalósult.

– Nagy segítséget jelentett, hogy a szakaszok jelentős részénél alkalmazni tudták a szakemberek a béleléses technológiát, ami korszerű műszaki megoldás – tudatta.

A főelőadó elmagyarázta, hogy a csővezetékek sérülése, repedése, törése esetén, a csövek rossz csatlakozásakor, azok elcsúszásakor, a korróziós területek kezelésekor is jól alkalmazható ez a technológia, mert a csatorna feltárása nélkül telepíthető az új vezeték, a felszínen pedig alig látszódik a munkálatok nyoma.

– Az északnyugati városrészen a szennyvízcsatorna-építést már szinte teljes egészében elvégezték – tette hozzá. – Jelenleg a Víg utcában folynak még munkák. Még dolgoznak a Platán úton, a Visonta utca is hamarosan következik, a Báthory utcában nagyobb átmérőjű cső fektetése zajlik. Hosszabb szakaszt építenek a Damjanich és cserélnek a Petőfi utcában, de ezeket majd csak jövő tavasszal kezdik el.

A szennyvíztisztító telepen is több munkafolyamat zajlik egyszerre. Tábla jelzi, hogy a folyamatban lévő beruházási munkák miatt október 14-től a telep nem tud zöldhulladékot fogadni.

– A szennyvíztisztító telepen megtörtént a már üzemen kívül helyezett műtárgyak elbontása, a meglévő kiszolgáló­épületek bővítése, a komposztálótér bővítése. A további gépészeti berendezések beszerzése pedig folyamatban van – tájékoztatott dr. Szemes Paula.

Hétezer méter csatorna épül

A szennyvízhálózat létrehozá­sát elősegítő nagyszabású projekt összesen csaknem harminc utcát érint majd és együttvéve pontosan 7044 méter csatorna épül a településen. Az új házi bekötések száma 385 lesz, míg a rekonstrukcióval érintett hálózat hossza 1254 méter lesz, mindent egybevéve tíz utca érintésével.

Az 1959-ben épített szennyvíztisztító telepet az évek során többször is korszerűsítették. Legutóbb 2006-ban több mint egymilliárd forintot költöttek rá. A jelentős fejlesztés fele címzett támogatás, a többi rész a város saját forrása volt. Azóta a város déli részének külterületén található telep egyes berendezései elavultak, ezáltal hatékonyságuk leromlott. A technikai színvonal folyamatos fejlődése is indokolja egyes gépi berendezések cseréjét, illetve új eszközök beszerzését. A beruházást 90 százalékban az Európai Unió, tíz százalékban a központi költségvetés finanszírozza, s várhatóan 2020. október 28-án fejeződik be.