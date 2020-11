A gyöngyösiek tartják a szabályokat, de ha kell, szigorúan jár el a Városrendészet

A gyöngyösi Városrendészet ellenőrzései is új feladatokkal egészültek ki a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó kormányrendelet megjelenésével.

A gyöngyösi belváros és a piac felé indultunk, ezek a legforgalmasabb helyek. Hatalyák Péter László, a járőr vezetője elmondta, hogy a helyes maszkviselés ellenőrzése az egyik legfontosabb új feladat, hiszen a város közterületein kötelező annak viselése.

– Az emberek nagy része jogkövető, csak vannak gondatlanok. Felhívjuk a figyelmüket a maszk fontosságára a saját és a mások egészségének védelme érdekében. A maszkhasználat előírások megszegéséért nem bírságolhatunk, kivéve a piacon, az ottani rend megsértéséért – magyarázta Hatalyák Péter László, amikor a zöldséges standokhoz értünk.

Az egyik eladón nem volt maszk. A járőrök csak rámutattak a sajátjukra, és az asszony már kapta is elő a sajátját.

– A megelőzés a lényeg, nem a büntetés. A fő teendőnk, hogy a jogkövető magatartásra rávegyük az embereket – jelentette ki Soltész Balázs járőr, és kisétáltunk a piacról.

Jogellenes cselekmény esetén a rendészeknek igazoltatási jogkörük van. Ha az ellenőrzés alá vont személy nem tudja hitelt érdemlően igazolni magát, akkor értesítik a rendőrséget. Nem árt tudni, hogy az igazoltatásnak ellenálló személy szabálysértést követ el, s azt már a városrendészet felügyelői is bírságolhatják. A jogszabály mérlegelési lehetőséget ad számukra ötezer és ötvenezer forint büntetés között.

– Jó emberismeretre van ilyenkor is szükség – részletezte Hatalyák Péter László. – Sokszor szép szóval is jobb belátásra bírható az illető. Persze, van, aki továbbra is ellenáll, sérteget. Az bizony, meg kell fizesse a tanulópénzt.

Jogi előírás határozza meg a kényszerítő eszközeik alkalmazásának eseteit is. A gázspray az intézkedés kikényszerítésére, a rendőrségi bot önvédelemre, a bilincs támadás vagy szökés veszélye esetén használható, és mindig jegyzőkönyv készül a használatukról.

– A munkánkhoz minimum érettségire van szükség, majd közterület-felügyelői vizsgára – folytatta Hatalyák Péter László. – Százötven óra elméleti, ugyanennyi gyakorlati óra következik ezután valamelyik felügyeletnél vizsgákkal, sőt, közigazgatási szakvizsgát is kell tenni, hiszen köztisztviselőnek minősülünk. Ehhez jön a napi gyakorlat, s a tudás állandó frissítése, az új jogszabályok megtanulása.

Állukra tolt maszkban cigarettázó fiatalokat láttunk a parkban, de járőreink elmondták, ráutaló magatartásnak veszik a helytelenül hordott védőeszközt evés, ivás, cigarettázás esetén. Közben másik járőrrel is találkoztunk, s mint kiderült, még nincs meg a délelőtti bolti tolvaj, de a kamerák rögzítették az arcát. Hallhattuk azt is, hogy az illegális szemétlerakókat kamerákkal figyelik, így bizonyíték van a környezetszennyezőkkel szemben. A kóbor kutyák begyűjtésénél biztosították a gyepmester zavartalan munkáját. Az áramszolgáltató munkatársait is elkísérték, hogy megszüntethessék az áramlopásokat.

Ellenőrizték a korlátozott várakozási zónákat, amelyekre nem az ingyen parkolás szabályai vonatkoznak, hanem időkorlát. A szünetben cigizni kijáró középiskolásoknál is figyeltek, hogy ne csoportosuljanak.

– Erre az iskolaigazgató is megkért bennünket – tette hozzá Soltész Balázs.

Miután elbúcsúztunk a járőrtől, egy órával később lakossági bejelentés révén az egyik járőr elkapta a bolti tolvajt, s átadta a rendőrségnek. Az áramlopás ügyében 25 helyen segítették a szolgáltató szakembereit annak megszüntetésében. Négy forgalomképtelen járművet szállítottak el közterületről. Ez volt a nap mérlege délutánig.