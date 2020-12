A hagyomány őrzése és a jövő építése a cél Gyöngyöstarjánban

Észak felől hegyek által védett, déli irányba nyitott fekvése sajátos mikroklímát ad Gyöngyöstarjánnak. A középkor óta bortermelő vidék. A gazdaság változó, de a hagyományápolás erős.

A községházán ottjártunkkor éppen nem lengett a babazászló, de Kiss Viktor polgármester elárulta, hogy gyakran egyszerre kettőt is kitűznek újszülöttek köszöntésére. Ez jó hír, mert a falu is az elöregedő települések sorába tartozik. A gyarapodó gyermekáldás okán már most új építési telkeket alakítanak ki. Pályázaton nyert tizenegymillió forintból hat új, kertes házhely teljes közművesítését végzik önkormányzati területen. Kettőre már most érdeklődő van.

A településen másutt is komoly fejlesztések zajlanak. A községháza, a művelődési ház és az iskola energetikai korszerűsítése a több forrásból származó, összesen 223 millió forintból zajlik. A kultúrház új fűtésrendszerének beüzemelése látogatásunk idején történt.

Új járda épült a Rákóczi úton ötmillió forint pályázati összegből, de nyolcmillióból karbantartó eszközöket is vettek. A meglévő traktorhoz már tartozik egy hattonnás pótkocsi, az ipari lombszívóval pedig lehullott gallyak és falevelek feltakarítása oldható meg egyszerűen. Új a forgóseprős úttisztító is. A polgármester a közeljövő fontos feladatának jelölte meg a művelődési ház tetőhéjazatának, a rendőrlakásnak és a ravatalozónak a felújítását.

Nem jellemző itt a munkanélküliség. A környék multicégeihez munkásjáratok segítenek eljutni, a tizenegy helyi borászat pedig idénymunkát kínál. Kiss Viktor szerint fontos lenne a jó tarjáni borra alapozva a turizmust élénkíteni. Ehhez hozzájárulhat a Közép-Európa leghosszabb egyenes ágával rendelkező Haller pince, és a helyi értékekkel berendezett falumúzeum. Utóbbi udvarán fészerszínház és kemence ad lehetőséget csoportos programokra.

– A fegyelmezett lakosságnak köszönhetően összesen négy koronavírus-fertőzött van a községben. Az óvodapedagógusaink központi tesztje is mind negatív lett. A járvány alatt tanúsított tudatosságra a jövő terveit is alapozhatjuk – vallja Kiss Viktor.

A község általános iskolájában az előző tanévben a Hatvani Tankerületi Központ jóvoltából egy 44 millió forintos infrastruktúra-fejlesztés történt. Nyolc tanterem kapott új burkolatot, újrafestették a falakat, és a villamos hálózatot is felújították. Keszte Tibor intézményvezető beszámolt róla, a Márton-napi vers- és prózamondó versenyüket, amelyre mindig száz fölötti számban érkeznek résztvevők, idén online rendezték.

– Iskolánkban népszerűek az e-sport-versenyek, az úszásoktatás és a gyöngyösi gimnáziumban folyó Berzelab program természettudományos rendezvényei. Vannak tanulóink a környező községekből, sőt, még Gyöngyösről is – részletezte.

A közösségi ház vezetője, Farkas Melinda online programok sorát indította.

– A rajzpályázaton és a kreatív karácsonyon akár a családok közösen is részt vehetnek. A Déryné programban nyert előadásainkat tavasszal tartjuk meg. Igyekeztem a sok szomorúság között vidám darabokat választani. Óriási az érdeklődés Pál Feri atya estjére is – árulta el.

A hagyományőrzés jeles képviselője a pávakör. Nádasdi Lászlóné vezető elmondta, minden évben számíthatnak az önkormányzat támogatására. Az együttes rendszeres vendég a helyi s a környékbeli rendezvényeken is.