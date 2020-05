A hatvani Bátor Tábor is elmegy a kis hősökhöz

A Bátor Táborban 19 éve kapnak életre szóló élményeket, kalandokat, barátságokat azok a gyerekek, akik súlyos betegségük miatt kórházban, falak között töltik a gyerekkoruk legszebb éveit. A járványhelyzet a hatvani táborhely kapuit bezárásra kényszerítette, de az alapítvány munkatársai és lelkes önkéntesek nem adják fel: Digitális Bátor Tábort építenek. Az online programokon ráadásul a táborozók mellett bárki részt vehet, aki szeretne kicsit kiszakadni a hétköznapokból.

A Bátor Tábor tábori és kórházi programjaival évente összesen 3000, emberfeletti harcot vívó gyereknek és családjának ad erőt és hitet a gyógyuláshoz, mutatja meg, hogy a felhők felett mindig süt a nap. A tavaszi és a nyári táboraikat ugyan le kellett mondaniuk, de a táborozóikat nem hagyják cserben. Aktuális mottójuk szerint: „Ha a Bátrak nem tudnak eljönni a táborba, a tábor megy el a Bátrakhoz!”. Digitális Bátor Tábort építenek, emellett pedig bizakodva készülnek az őszi családi

turnusokra.

– A nyári táborainkkal kapcsolatban hozott nehéz döntésünket – a Bátor Tábor vezetősége még a kijárási korlátozások és a rendezvényeket érintő intézkedések bevezetése előtt döntött a tavaszi és nyári programjaink lemondásáról – sajnos nem tudjuk felelősséggel megmásítani, akkor sem, ha ezt az aktuális szabályok lehetővé teszik – mondta Cseh Linda, az alapítvány kommunikációs vezetője.

– Mivel táborozóink súlyos betegséggel küzdő gyerekek, mindig is fokozott figyelmet fordítottunk a biztonságukra higiéniai és egészségügyi szempontból is. Számunkra az ő biztonságuk az első, egy percig sem merülhet fel, hogy kockázatot vállalunk. Egy Bátor Tábor turnus megszervezése hónapokat vesz igénybe, a gyerekekre 0-24 órában vigyázó önkéntes egészségügyi csapat (szakorvosok, ápolók, dietetikusok, gyógytornászok) pedig minden tábor alappillére. Az egészségügy jelenlegi erőforrásait figyelembe véve nem tartjuk reálisnak, hogy a hónapok óta emberfeletti munkát végző egészségügyi dolgozók a nyár folyamán 9-10 napos önkéntes feladatot tudjanak vállalni – bármilyen elhivatottak is – egészítette ki Cseh Linda.

Azt is megtudtuk, hogy a virtuális, tégláról téglára épülő Digitális Bátor Táborral kapcsolatban szerencsére nagyon jó tapasztalataik vannak. Eddig közel 200 táborozó próbálta ki az online játékok első változatait, akik hálásak, hogy az alapítvány a körülmények ellenére is igyekszik az otthonaikba Bátor Táboros hangulatot csempészni.

Egy anyuka így foglalta össze az élményeiket:

– Nagyon jó érzés volt, hogy valakik a technika másik oldalán az én gyerekeimre figyelnek, a játék során egy kis közösség alakult ki. Ez olyan csodadolog, mint a tábor: a Cimbik velünk beszélgetnek, velünk törődnek, együtt játszunk, feladatokat oldunk meg. És pont egy ilyen nehéz, rettegő helyzetben, nekem felnőttként is felszabadító volt. Jó, hogy van a Bátor Tábor, ahol erre is gondolnak.

A Digitális Bátor Táborral pedig nem csak a táborozóiknak, hanem a társadalom egészének szeretnének kikapcsolódást, kalandot és nevetést nyújtani. Az első „épületeket” már bárki kipróbálhatja: családok, baráti társaságok és cégek jelentkezését is szeretettel várja a Bátor Tábor csapata.