A hatvani Kertész utca lakói nem nyugszanak bele, hogy sorház épüljön udvaruk végében

A Kertész utca lakói nem nyugszanak bele, hogy kertjeik végétől néhány méternyire sorházak építését tervezi egy vállalkozó.

A Kertész utca dühös és elkeseredett lakói gyűltek össze kedden a képviselő-testület rendkívüli ülésén, ahol arról is szó volt, hogy egy vállalkozó sorházakat építene kertjük, valamint a párhuzamos Szabadság út telkei közé. Az érintettek – összesen 78 portatulajdonos – azt sérelmezik, hogy szerintük a rendezési terv során nem avatták be őket az előkészítésbe, továbbá a fejük felett döntöttek a tervezet elfogadása során. Most attól tartanak, hogy lakóövezetük veszít az értékéből, a környező zöldterületek mértéke aránytalanul csökken, továbbá az új sorházak mindössze pár méternyire lesznek a Kertész utca páratlan oldalának a lakásaitól, így – mint egyik szószólójuk fogalmazott –az intim szférájuk is veszélybe kerülhet.

Az önkormányzat képviseletében először a főépítész kapott szót, aki megjegyezte: minden törvényesen zajlott, a tervezet megjelent az önkormányzat médiafelületein, így azt a lakosság megismerhette és véleményezhette volna. A továbbiakban azonban nehézkesen válaszolt a felvetésekre, mert a jelenlévők közül többen hangosan megkérdőjelezték az igazmondását – keményebb kifejezéseket használva –, s fenntartották, hogy csupán néhány nappal ezelőtt, szórólapokból értesültek az elképzelésekről. Ennek nyomán sürgősen aláírásgyűjtésbe kezdtek, az íveket még pünkösd előtt be is nyújtották, s szerintük ennek köszönhető, hogy a városvezetés sürgősséggel napirendre tűzte a témát. Kilátásba helyezték továbbá, hogy minden törvényes eszközzel, szükség esetén akár még élőlánccal is megakadályozzák a sorházak építését.

Utóbbi azonban nem lesz egyszerű feladat, lévén, hogy az önkormányzatnak nincs törvényi lehetősége az építkezés megakadályozására. Utóbbit Horváth Richárd polgármester jelentette ki, hozzátéve: annyit tehetnek, hogy szakemberek bevonásával elindítják a rendezési terv módosításának a folyamatát. Emellett megígérte azt is, hogy nem nyitnak új utcát a kérdéses városrészben, valamint kisajátítások sem lesznek ott. Kilátásba helyezte továbbá, hogy a történtekből levonják a személyi következtetéseket is.

A Kertész utca lakóit nem nyugtatták meg a polgármester szavai. Az ülésről távozóban többen úgy vélekedtek, hogy a rendezési terv felülvizsgálatával csupán időt nyer az önkormányzat, ám a sorházak építése ettől függetlenül hamarosan elkezdődhet. Utóbbira utal, hogy a befektető már hirdeti az apartmanokat „Szabadság – Sziget Lakópark” elnevezéssel. Mint írja, leköthetők a kulcsrakész sorházi lakások, amelyekhez saját udvarra néző nagyméretű tágas teraszok is tartoznak, óvoda, iskola, kórház néhány méterre található.