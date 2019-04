A hatvani rocknagyiért is szurkolhatunk az Ide Süss! ötödik évadában

A Viasat3 Ide Süss! című sütiversenyében egy hatvani amatőr cukrásznak Buborék Máriának is drukkolhatunk.

Buborék Mária – Marcsi – is szerepel a Viasat3 sütiversenyének ötödik évadában, és bizony már most sok dicséretet tudhat maga mögött. Marcsi egyébként Hatvanban éli életét, ahol fiataloknak és időseknek is szervez programokat a helyi művelődési házban. A programok mellett Marcsi desszertjei is igen népszerűek, pedig csak pár éve, az unokája kedvéért tanult meg sütni.

A hatvani büszkeség az első részben egy igazi barna sörös kuglóffal készült a zsűrinek.

A pékkirály, Szabadfi Szabolcs szerint süteményénél legközelebb ugyan óvatosabban kell bánni a cukorral, ám ő egy nagymamától pontosan ezt várja el.

A második feladat egy modern számtorta elkészítése volt. Baracskay Angéla, a MÁK desszert séfje az értékelésnél elmondta, nagyon tetszik neki Marcsiban az, hogy nem blokkolt le, és jól megoldotta a feladatot.

– Én nem tudtam, hogy ezek a modern nagyik ilyen jók a macaronba, de ezek szerint igen. A macaronok ugyanis tökéletesek lettek – fogalmazott Szabi.

A második adás technikai feladatában csörögefánkot, majd később klasszikus amerikai fánkot kellett készíteniük. A hatvani nagyi ebben a „számban” is kiválóan helytállt. Marcsi a fánkjairól ugyan úgy nyilatkozott, hogy a csoda ettől még távol van, ám a zsűri erről egészen másképp vélekedett.

– Tudod mi jutott eszembe? – tette fel a kérdést Angéla. – Te egy rock&roll nagyi vagy. Szembe mész vele, csinálod és jól ráérzel az ízekre.

A műsorvezető, Sass Dani hozzátette: „Marcsi, mosolyogj tovább, mert eddig minden nagyon jól megy!”

A harmadik adásban a versenyzőknek szerencsesütit és egy sacher tortát kellett készíteniük. Marcsi ezt a feladatot is jól teljesítette, és ezzel továbbjutott a legjobb hétbe. A versenyzők egyébként az ötmillió forintos fődíj mellett egy különdíjat is elnyerhetnek: 10 részes online videósorozatot készíthetnek a Mindmegettével.