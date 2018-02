Az Egri nők várják a város polgárait, a turistákat.

Bárki megcsodálhatja Székely Bertalan Egri nők című festményét, pontosabban annak legutolsó vázlatát az Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontban, ahol csütörtökön Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője és dr. Ternyák Csaba egri érsek adta át jelképesen a városnak az alkotást, amit a palota egyik földszinti, e célra kialakított termében ingyenesen tekinthetnek meg mostantól az érdeklődők.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Jeles alkalomra gyülekeztek az érdeklődők csütörtökön az Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontba, ahová megérkeztek az Egri nők. Székely Bertalan remekművének utolsó vázlatát elsőként Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő ajánlotta a város publikumának kegyeibe. Mint elmondta, az elmúlt évek alatt egy sor szimbolikus döntés, „igazságtétel” történt Eger javára: a főiskola egyetemmé válása, a vár nemzeti emlékhellyé avanzsálása, vagy az, hogy az egri bikavér Hungarikum lett. Ebbe a sorba tartozik az is, hogy az Egri nők visszatértek a városba – ha csak fél évre is –, ahol igazán a helyük van. Arról is szólt, amikor feltűnt ez a mű egy nyilvános aukción, azonnal megfogalmazódott benne, hogy Egerbe kell kerülnie, hisz igazi egri szimbólum, amely a szabadság, a hazaszeretet, a haza védelmének jelképe.

Azzal, hogy sikerült elérnie, az állam megvásárolja a festményt egy magángyűjtőtől, ismét nemzeti kinccsé nemesedett az alkotás, amely fél évig ingyen lesz látható a palotában, s remélhetően mind több egri és ide látogató találkozhat a művel.

Dr. Ternyák Csaba egri érsek azt hangsúlyozta, hogy az egyháznak mindig is feladata volt a kultúra támogatása, s ez mit sem változott. Bizonyítja ezt az az intézmény, s annak tevékenysége, amely otthont ad az Egri nőknek.

A képviselő úr és az érsek atya együtt leplezték le a remekművet az érseki palota második emeleti dísztermében. Ezután a szakértők kesztyűs kézzel vitték le a földszinti kiállítóhelyiségbe a festményt, ahol végleges helyére került, s várja a látogatókat.