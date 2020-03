A HEMO helyett az Uránia lesz az új ifjúsági ház Egerben

Ha egy egri meghallja, hogy ifjúsági ház, ugyanaz jut róla eszébe, és ez nem más, mint a Széchényi utcai intézmény, ahol remek programok várták a középiskolás diákokat. Az épület igazi közösségi tér volt, koncertekkel és fiataloknak szóló rendezvények tömkelegével. 2010 augusztusában azonban megszűnt ez a lehetőség és átalakították a kedvelt helyet, jelenleg a Kepes Intézet működik az épületben.

A fiatalság pedig most lehetőséget kap, hogy újraélessze a volt ifjúsági ház szellemiségét. Tavaly még arról szóltak a hírek, hogy a Kossuth Lajos utcai Helyőrségi Művelődési Otthont (HEMO) kapja meg a diákság, és lesz ez az ifjúság számára egy tökéletes hely. Októberben még nevet is adtak a komplexumnak, ami Ifjúsági Kiszuszogó lett. Jelenleg a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár működik az épületben. A tervek szerint a fiatalság a HEMO-t azután vehette volna birtokba, amikor a nagypréposti palota felújítása befejeződik és a könyvtár visszaköltözik a helyére.

A február 26-ai városi közgyűlésen Mirkóczki Ádám polgármester megemlítette, hogy a Városi Diáktanáccsal (VDT) egyeztetett és arra jutottak, hogy az Uránia Mozi megfelelő hely lesz az Ifi pontnak, egy igazi fiatalos hely kialakítására.

Megkérdeztük az önkormányzatot is a projekttel kapcsolatban. Szalay Andrea sajtóreferens úgy nyilatkozott, a régi-új ifi ház megnyitását az egri fiatalok legfontosabb közösségi fórumával, a VDT-vel egyeztettek és a szeptember 1-jét választották ki a nyitás időpontjának.

Azt, hogy ez milyen költségekkel jár a költözés és a helyszín kialakítása még nem tudni. – A projektre szánt összeg mértéke nagyban függ a létesítményt majd birtokba vevő közösségi szervezetek és az egri fiatalság igényeitől. Ezen igények felmérése és az azok alapján összeállított – a realitás talaján mozgó – költségvetés elkészítése folyamatban van – tudatta lapunkkal Szalay Andrea.

Mi lesz a HEMO-val?

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a még októberben a fiatalok számára is megfelelő HEMO helyett miért esett a választás inkább az Uránia Mozi épületére. Bakos Máté, a VDT elnöke kérdésünkre elmondta, ha az épület elrendezését nézik, akkor a HEMO-ban nincs lehetőség kisebb terek rendezésére, az Uránia a belvárosban van, és fenntartási szempontból is egyszerűbb. Január 3-án kezdték meg az egyeztetések a polgármesterrel, ekkor merült fel, hogy a fiatalság szempontjából jobb lenne a volt mozi új ifi háznak, és azóta is folyamatosak a megbeszélések.

Szalay Andrea is úgy nyilatkozott, hogy a HEMO véleményük és az egri fiatalok véleménye szerint is kevésbé alkalmas betölteni egy ifjúsági tér szerepét. Hogy mi lesz a A HEMO épületében, arra azt a választ kaptuk a sajtóreferenstől, hogy a város szempontjából pozitív tartalommal kívánják feltölteni az épületet, melyre számos ötletünk van, de nyitottak minden más javaslatra, lehetőségre is.