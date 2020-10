A hét 10 legfontosabb covid-híre Heves megyében

A járvány második hulláma zajlik Magyarországon, a fertőzöttek száma pedig napról napra nő. Összegyűjtöttük a hét tíz legfontosabb, koronavírussal kapcsolatos hírét.

990-re emelkedett a Heves megyei fertőzöttek száma

A legfrissebb, vasárnap délelőtti adatok szerint 990-re emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma Heves megyében. A szomszédos megyék közül Nógrádban 1028, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2585, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 1232 igazolt fertőzöttről számoltak be.

Az egri érsek hatósági karanténban van

Dr. Ternyák Csaba egri érsek és közvetlen munkatársa hatósági karanténba került, így az Érseki Irodában a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Az egri Közgé zárva tart a héten

Szűkebb hazánkban több iskolát érint a koronavírus-járvány, s felmerült, előrébb hozzák-e az intézmények az őszi szünetet.

Már Tarnazsadányban is van koronavírus-fertőzött

A településen is regisztrálták az első fertőzöttet. A hírt a település önkormányzatának hivatalos Facebook-oldalán tették közzé.

Egerben teljesen kitartónak bizonyultak a tanulók a távoktatásban

Nehézségekkel kellett szembenéznie a nyelviskoláknak is a járványügyi intézkedések miatt. A karantén is érintette őket, másrészt az, hogy nyelvvizsga nélkül is kiadhatók a bent ragadt diplomák. A nyelvtanárok azonban bizakodnak.

Három igazolt koronavírus-fertőzött van Tarnaleleszen

A településen az elmúlt napokban több ember is észlelt magán covid gyanúra utaló tüneteket, így tizenkét személyen végezték el a korona vírus tesztet. Közülük három ember esetében igazolódott a betegség.

Müller Cecília: elmaradnak az október 23-i központi ünnepségek

A nemzeti ünnepen csak a zászlófelvonást és a díjátadókat tartják meg, a központi ünnepségek elmaradnak. Az Operatív Törzs szerdai sajtótájékoztatóján a járványhelyzet alakulásáról és a vírushelyzettel kapcsolatos legfrissebb hírekről számolt be.

20 éves fertőzött hunyt el

A koronavírus-helyzet alakulásáról és a legfontosabb védekező intézkedésekről számoltak be pénteken a szakértők.

Heves megye tanárai próbálnak higgadtak maradni a járvány idején

A Pedagógusok Szakszervezete arról készített felmérést a közelmúltban, hogy az őszi koronavírus-járvány milyen hatást gyakorol a pedagógusokra. Ezzel kapcsolatban kérdeztük megyénk tanárainak véleményét.

A Heves megyei fürdőket is nehéz helyzetbe sodorta a koronavírus

Megyénk leglátogatottabb, több tízezer turistát csalogató fürdői nincsenek könnyű helyzetben. Az ágazatot súlyosan érintette a járványhelyzet. Azt mondják, felélték tartalékaikat, elmaradtak a bevételek.