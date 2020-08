A Heves megyei buszosok is nehéz helyzetbe kerültek a járvány miatt

Nagy bajba kerültek az autóbuszos­ ­személyszállító magánvállalkozások a koronavírusos veszélyhelyzet ­miatt. Országos adatok szerint több mint hatezer buszt vontak ki ideiglenesen a forgalomból. Dr. Potsay ­Csaba 2012-ben elnyerte az év autóbuszos­ vállalkozása címet, de a korábbi érdemekre a piac egyáltalán nincs tekintettel.

Túlnyomó többségben vannak, illetve voltak megyénkben a néhány busszal dolgozó kis- és magánvállalkozások, tudjuk meg dr. Potsay Csabától, aki személygépkocsi-kölcsönzéssel és autóbuszos szállítással foglalkozik. A vállalkozó szerint a vírushelyzet miatt gyakorlatilag már márciusban, áprilisban megkezdődtek a bajok. Ebben az időszakban a sportversenyek elmaradtak, így főként a korosztályos csapatok szállítása szűnt meg. A május hagyományosan az osztálykirándulások időszaka, idén ez is kiesett. Emellett a Rákóczi Szövetség igen népszerű, Határtalanul nevű programja is elmaradt, így nem volt szükség a buszosokra ott sem.

Júniusban kezdődnek általában a diáktáborok, de idén ezek sem hoztak sok megbízást. Némelyiket nem is szervezték meg, máskor a szülők nem engedték el a gyermekeiket. Mostanra a szállodák megteltek, ugyanakkor a nyaralásra nem csoportosan utaznak a vendégek, mint korábban, hanem inkább gépkocsival, családi pihenésre érkeznek – sorolta Potsay Csaba az őket sújtó nehézségeket. Elmondása szerint sok állami segítséget nem kaptak. Élhettek azonban a hitelmoratórium nyújtotta lehetőséggel, illetve munkahelymegtartó támogatáshoz juthattak. Ez azonban a vállalkozó megélhetését nem oldotta meg.

– Tudok olyan egri vállalkozásról, amelyik nem vette át az új buszát, egy másik pedig, bár hazahozta ugyan, de gyakorlatilag nulla kilométerrel kivonatta a forgalomból. Megspórolható ezzel a kötelező biztosítás és az adó, a jármű viszont jövedelmet nem termel – magyarázta dr. Potsay Csaba.

Azt tapasztalta, hogy Egerben a kivont járművek 90–95 százaléka magánvállalkozásoké. Akik az állásukat vesztették ráadásul nem sok mozgástérrel rendelkeznek, hiszen az állami szektorban korábban tapasztalt sofőrhiány mára megszűnt, a késve érkezők ott már nem találnak munkalehetőséget. Kamionosnak se állhat, akinek a jogosítványa ezt lehetővé tenné, mert a román, lengyel és bolgár sofőrök áron alul vállalják a fuvarozást, s a magyarok elől elhappolják a megbízásokat.

– Folyamatosan tárgyal az érdekvédelmi szervezetünk, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete az illetékesekkel, de sok kérdésben nem született megoldás. Az például segítséget jelentett, hogy a maximum öt busszal dolgozó vállalkozásoknak az évi ötvenezer forintos piacfelügyeleti díjat nem kellett megfizetni. Nem jutottunk viszont dűlőre az éves autópálya-matrica díjának ügyében, holott ez 200 ezer forintos kiadás. A cascót se mondhatták fel, mert ez a biztosítás elemi károkra is érvényes, tehát a forgalomból kivont járművekre is. Fizetni kell a szerzői jogdíjakat is a buszokban használt rádió miatt. Ráadásul aki kiszállna, nem talál vevőt a járművére, mert most nincs rá kereslet – sorolta Potsay a gondjaikat.

Forgalomban lévő autóbuszok országosan