A Heves megyei garázsárakon is érződik a járvány hatása

A bérlés drágább, de az eladási árak csökkentek Heves megyében is az Ingatlannet.hu szerint.

Az ingatlanárak is változtak a koronavírus-járvány hatására, de nemcsak a lakások és házak eladási és bérletei árai alakultak át, hanem a garázsoké is.

Április 6-tól az egész országban ingyenes a közterületi parkolás, a megyeszékhelyen pedig március 16-án vezették be az új szabályt, és nagyon úgy tűnik, hogy július 1-jéig így is marad. Azonban ennek hatására változtak a garázsok bérlési és eladási árai is.

– Az albérletpiaci trendektől függetlenül, de ugyanolyan érzékenyen és gyorsan reagált a garázs- és parkolópiac a járványra, elsősorban Budapesten, de a nagyobb városokban is – derül ki az Ingatlan.com veszélyhelyzet következő hetekben várható megszüntetésére vonatkozó bejelentés apropóján készült legfrissebb elemzéséből.

– Az Ingatlannet.hu statisztikái alapján az idei évben csökkenés észlelhető a Heves megyei eladó garázsok átlagárában. Az árak mérséklődése márciusban kezdődött, és áprilisban már 136 ezer forintos átlag-négyzetméter áron hirdették a garázsokat Heves megyében, ami az év elejétől 44 százalékos áresést jelent. A negyedik havi érték egyébként nem sokkal, 14 százalékkal múlta alul az egy évvel ezelőtti átlagárat. Mindezek ellenére a májusi előzetes adataink már növekedést mutatnak az árakban – árult el részleteket Kovács Kornél, az Ingatlannet.hu tartalommenedzsere.

Egerben is mérséklődtek a garázsárak, azonban a bérlés többe kerül a megyeszékhelyen, mint eddig.

Egerben hasonlóan alacsony árakat hozott 2020 áprilisa, 151 ezres átlag-négyzetméterár és január óta közel 40 százalékos csökkenés jellemezte az eladó sorba került garázsokat. A kiadó autóbeállókkal kapcsolatban Kovács Kornél elmondta, az elmúlt hónapok során emelkedő árakat tapasztaltak.

Az év elején 1115 forintot, áprilisban azonban már 1470 forintot kértek egy négyzetméterért egy hónapban. Egy átlagos méretű garázst, ami a kínálat alapján 19 négyzetméter, januárban még 21 ezer 185 forintért adtak ki, áprilisban ez már 27 ezer 930 forintra rúgott.

