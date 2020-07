A Heves megyei kormánymegbízott szerint mindenki sikere a járványidőszakban elért eredmény

A Heves Megyei Kormányhivatal dolgozói is kivették a részüket a koronavírus-járvány elleni harcból, de az állampolgárok helytállása is példaértékű volt. A részletekről dr. Pajtók Gábor kormánymegbízottal beszélgettünk.

– Milyen szerepe volt a kormányhivatalnak a járvány elleni védekezésben?

– A kormány időben cselekedett, így idejekorán felállította a védekezés központi szervét, az operatív törzset, amely mindvégig szoros együttműködésben volt a megyei védelmi bizottságokkal. A kormányhivatal több komoly ellenőrzési feladatot is kapott, ezek közül is kiemelném az idősotthonokban és szociális intézményekben folytatott vizsgálatokat, ahol munkatársaink ellenőrizték a védekezést szolgáló eszközökkel való ellátottságot, a szükséges intézkedések bevezetésének teljesítését, valamint a megfelelő higiéniás feltételek biztosítását. A helyi védelmi bizottságok szintén kivették a részüket a helyi járványügyi védekezésből, és a kormányhivatal dolgozói is fontos feladatot láttak el, ugyanis ők voltak azok, akik az egészségügyi alapellátáshoz kötődő védőfelszerelések szállítását és kiosztását koordinálták. Nem túlzás azt mondanom, hogy rendkívül gyorsan és hatékonyan reagáltunk, és hajtottuk végre a kormányzati intézkedéseket. Személyesen felügyeltem a járvány elleni védekezést, és örömmel tapasztaltam, hogy mindenki kitartóan és megfelelő szakértelemmel látta el feladatait.

– Mennyire volt hatékony a ­közös munka más intézményekkel?

– A Heves megyében élők védelmének biztosítása elsődleges feladatunk volt a veszélyhelyzet ideje alatt, ehhez pedig a járványügyi védekezésben részt vevők napi szintű szoros együttműködése kellett. A megyénkre háruló feladatokat kiválóan teljesítették a katasztrófavédők, a rendőrség, az Országos Mentőszolgálat munkatársai, a védőnők, valamint az önkormányzatok és a polgármesterek. Kiemelném továbbá a kormányhivatalban dolgozók szerepét is, hiszen ők szintén kivették a részüket a járvány visszaszorítását célzó feladatokból. Népegészségügyi szakembereink kontaktkutatást végeztek, koordinálták a pozitív esetek, külföldről hazatérő személyek karantén alá helyezését, és lefolytatták az idősotthonok ellenőrzését is. Meg kell említenünk emellett az iskolákat is, ugyanis mind a pedagógusok, mind pedig a diákok példásan helytálltak az érettségik során. Nem elhanyagolható továbbá az állampolgárok szerepe sem, külön szeretném nekik is megköszönni a türelmüket, kitartásukat és szabálykövető magatartásukat.

– Milyen tapasztalatokat szereztek, amelyeket hasznosítani tudnak egy esetleges második hullám esetén?

– Magyarország az elsők között reagált a járványra, így az időben elrendelt veszélyhelyzetnek, a kormány által meghozott intézkedéseknek köszönhetően sikeresen védekeztünk a járvány ellen. Az elmúlt hónapok tapasztalatai, a jól bevált védekezési módszerek egy esetleges második hullám során is segítségünkre lesznek. A veszélyhelyzet ideje alatt ismét kiderült, hogy mennyire összetartó nemzet is vagyunk, így a közösen elért eredmények mindannyiunk sikere. Magyarország – ezáltal Heves megye is – felkészült minden eshetőségre, de továbbra is az állampolgárok együttműködését szeretnénk kérni, hiszen – ahogyan most is, úgy a későbbiekben is – csak együtt győzhetünk.

– Milyen ügyfélbarát intézkedéseket vezettek be?

– A Heves Megyei Kormányhivatal az értékteremtés jegyében végzi tevékenységét, amely elsősorban az ügyintézés hatékonyabbá, gyorsabbá tételét célozza. A járványügyi helyzet során azonban az elsődleges szempont az állampolgárok egészségének védelme volt, így a kormány számos, ügyintézést segítő könnyítést vezetett be. Az intézkedéseknek köszönhetően egyes engedélyköteles tevékenységek megkezdéséhez az ügyintézést már elektronikus úton is lehet kezdeményezni, amennyiben az ügyfél feltölti a szükséges dokumentumokat a rendszerbe. A kormányhivatal engedélyező hatóságának 15 nap áll rendelkezésére, hogy visszajelezzen az üggyel kapcsolatban, amennyiben ez nem történik meg, elkezdhető az adott tevékenység. A veszélyhelyzet ideje alatt az ügyfelek csak előzetes időpontfoglalást követően tudták személyesen felkeresni a kormányablakokat, ami jelentős mértékben hozzájárult az integrált ügyfélszolgálatok járvány idején való hatékony működéséhez, miközben a személyes találkozások számát csökkentve mérsékelni tudtuk a járvány terjedését is. A tapasztalatok alapján az ügyfelek is preferálják ezt a lehetőséget, hiszen kevesebb várakozási idővel kell számolniuk. A jövőre nézve így továbbra is javasolnám az állampolgároknak, hogy vegyék igénybe az előzetes időpontfoglalást, vagy otthonról, elektronikusan intézzék ügyeiket. Annak ellenére, hogy sikeres védekezési időszakot tudhatunk magunk mögött, továbbra is a megelőzésre kell fókuszálnunk, így a kormány – az ügyfél-ügyintéző találkozások további csökkentése érdekében – száznyolcvan nappal meghosszabbította a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, vagy annak megszűnését követően 15 napon belül lejáró okmányok érvényességét. Ez azt jelenti, hogy a 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejáró okmányok Magyarország területén 2020. december 15-ig még érvényesek.