A hevesi horgász szerencsés fogása első helyezést ért

Lezárult legújabb játékunk júliusi fordulója, amely során a megye horgászaitól vártunk fotókat és sztorikat, értékes nyereményekért.

Július 17-én induló versenyünkön a megye horgászaitól várunk szép fotókat és izgalmas sztorikat – cserébe havonta értékes nyereményeket nyerhetnek játékunk résztvevői a Heves Megyei Hírlap és a Heol.hu jóvoltából. A megmérettetés első, júliusi fordulója lezárult. Az első helyezett a hevesi Jámbor Csaba lett, aki tiszanánai fogásának történetét is megosztotta velünk. Mint írta: barátja hívta el magával egy pergetőhorgászatra, és mivel még sosem horgászott ezzel a módszerrel, felszerelése sem volt.

– Besétáltam hát a horgászboltba és megvettem életem első pergető-felszerelését, ami egy 240-es botból, 25-ös orsóból és 12-es spider zsinórból állt. Késő délután kicsónakáztunk a dinnyésháti kikötőből Sarudig, közben folyamatosan pergettünk. Én eredménytelenül, barátom pedig egy 2-3 kilogramm körüli balint fogott.

Ahogy ment le a nap, Csaba elfáradt és leülte a csónak végébe pihenni, s gyönyörködni a tiszai naplementében. Közben pedig lassan csorogtak vissza a kikötőbe.

– Mikor már a nap is lement, a szúnyogok is fogyatkoztak, továbbra is csak ültem. Barátom fel is tette a kérdést: meguntad? Ekkor újra a kezembe fogtam a botot, majd első dobásra, amint vízbe ért a csali szinte azonnal kapás lett. Mintha a hal szájába dobtam volna. Ezután következett a felejthetetlen, adrenalinban gazdag bő fél óra. Kemény küzdelem volt, végül a barátom szaktudásával és az én szerencsémmel sikerült megnyerni a küzdelmet, s a csónakba emelni ezt a közel 25 kilogrammos harcsát.

Ez Csaba első, pergetős horgászatának története. Ilyen a kezdők szerencséje. Nyereménye egy 5000 forint értékű Tímár-Mix ajándékcsomag és egy hűtőtáska.