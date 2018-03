A hölgyecskék talpa is elpirul itt

És a társalgás! Őszintén ajánlom városunk minden művelt hölgyének, hogy fülecskéjét vattával dugja be otthon, ha a nemes „ipar-társulat” hivatalos helyisége előtt akar elmenni...

GYÖNGYÖSI LAPOK. TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS POLITIKAI HETILAP. 1881. JANUÁR 13.

Egy tisztes czéh.

Se czéhmestere se atyamestere nincsen; inasi éveket nem kell tölteni benne; ­alapszabályait nem szokta felküldeni a belügyminiszterhez megerősités végett; tagjainak a száma nincs meghatározva; hivatalos helyisége a gyöngyösi corsó, illetve a Baruch-féle gyógyszertár sarka és környéke.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Firmája nincs ugyan bejegyezve a törvényszéknél, de azért bátran viselheti ezt a czéget: „Csavargók ­ipar-társulata Gyöngyösön.” Mert számra nézve nem egy hazai ipar-társulaton tul tesz. Csak tessék végig sétálni a „gyöngyösi corsón”. (…) A derék ipar-társulat nem csupán hivatalos ügyeit intézgeti el… Itt reggelizik minden tagja, délben itt ropogtatják a tökmagot marokszámra, itt vagdalják egymás képéhez a krumpli héját…, itt dőlöngélnek le pihenni, a kiket a krumli szesz levert lábukról…,

(…) Talán nem csalódunk, ha ugy véljük, hogy a „gyöngyösi corsó” nem a csavargók „ipar-társulatá”-nak hivatalos helyiségéül készült, nem az ő köpő itt vadászgatnak eldobott szivarvégekre, az aszfalt járdát köpőládává sülyesztve le.

És a társalgás! Őszintén ajánlom városunk minden művelt hölgyének, hogy fülecskéjét vattával dugja be otthon, ha a nemes „ipar-társulat” hivatalos helyisége előtt akar elmenni, és piczinyke lábait szedje szaporán. Még a talpa is elpirul itt.

Másként nem jellemezhetem e társalgást. A magyar akadémia nagy szótárában sincs egyetlen egy sem, melyet nyomda-festék alá bocsáthatnék a társalgás hű jellemzésére. Elég legyen a talp elpirulása.

Konstantinápoly külvárosában láthat az ember hasonló képet, mint ez a mienk. Ott se háborgatja őket senki. A török rendőrség inkább azt lesi, hogy valamely igazhivő mohamedán hölgyecskének nem bomlott-e ki fátyla alól egy fürt hajacskája és ha megpillantja a hajacskát, üldözőbe veszi a hölgyet és elcsipi, mint a Korán érzékeny megsértőjét.

Nálunk az európai civilisatio megfosztotta a rendőrséget attól a kellemes élvezettől, hogy szép hölgyek kibomlott hajára vadászgasson. Ha már ettől meg vannak fosztva, hát legalább arra a nemes „ipar-társulat”-ra” fordithatnának egy kis figyelmet.

Jó lenne tehát, ha ezt rendőrségünk megsugná a tisztelt „ipar-társulat”-nak és keresztényi indulattal felszóllitaná; kegyeskedjék a „társulat” más hivatalos helyiségről gondoskodni. – A jövő reményeképen azt is megsughatná a „társulat”-nek, hogy a hivatalos-helyiség változtatására csak addig lesz szükségük, míg a dologház felépül; erre pedig már biztos kilátás van a jövő­ század közepe tájára. A „társulat” tagjainak déd-unokái tehát már majd abban foszthatják a tollat. Ez ugyan sovány vigasztalás, de mégis jobb a semminél.

B. I.

HEVESVÁRMEGYEI HIRLAP. 1894. FEBRUÁR 25.

Mégis csak szelidülnek.

A kassai hadtest parancsnokság a gyöngyösi lovassági uj laktanya ügyében átiratliag megkereste alispánunkat. Ezuttal részben eltért eddigi törvénytelen szokásától, amennyiben német és magyar nyelven szerkesztve küldötte megkeresését. Rendkivül örülünk, hogy már a kassai hadtest parancsnokságnál is kezdik belátni, hogy a magyar nyelvnek is van már bizonyos joga Magyarországon. De azon még jobban örülnénk, ha az aláirást is a magyar szöveg alá, még pedig magyarul irnák a hadtest parancsnokságnál. Mert hát a puszta magyar forditás még olyanokul tüntetne fel bennünket, hogy azért kiabálunk a magyar nyelvü átiratért, mert a németet nem értjük meg. Pedig hát megértenők mi, ha akarnánk, de nem akarjuk. Nekünk a magyar nemzet joga és törvénye lebeg szemeink előtt,éppen azért kivánjuk, hogy azt mindenki tiszteletben tartsa.

BUZOGÁNY. HUMORISTIKUS ÉS SATYRIKUS LAP. MEGJELENIK MINDEN NYOLCZADIK NAP. 1867. DECZEMBER 26.

Érdekes levélcimzetek.

Az egri postahivatalban böngészte Dorong.

– Eger Várósában. Ezen levelemet ajánlóm ­Elsőbandábavaló sánta primásnak a sógorának Jánósnak Elsőkóntrásnak Erlau.

– Jászberényből. Érseki Eger Városába lakozó Tiszt. Czimz. N.s. Szabó Czéhbeliek ifjai Atya Mesterének kormánya alatt levő Szikszai Antal Szabó Segédnek nékem kedves fiamnak illendően. Érseki Eger Városába.

– Ezen levelemet ajánlom az én kedvesemnek kedves ­Schreiner Rozának ­tisztelettel adassék ujvár utczába Gets ­Sándorné asszonyságnál Heves megyébe Egervárosába.

Ajánlóképünk illusztráció Fotó: Shutterstock