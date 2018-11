Dr. Hinohara a híres japán orvos tanáccsal is szolgált azoknak, akik szeretnének hosszú életet élni.

Dr. Hinohara Sigeaki sokat tud a hosszú életről. A híres japán orvosnak kulcsszerepe volt abban, hogy Japánban nagyon sokáig élnek az emberek, írta a Business Insider.

Ő maga is 105 évesen hunyt el. Dr. Hinohara tanáccsal is szolgált azoknak, akik szeretnének hosszú életet élni. A legfőbb, ha sokáig akarunk élni, hogy ne menjünk nyugdíjba. Vagy, ha muszáj, azt jóval 65 év után szabad csak megtenni. A tavaly júliusban meghalt orvos a halála előtti pár hónapig még mindig dolgozott, méghozzá napi 18 órát, betegeket gyógyított. Lám, nem is kell olyan sokat vacakolni a nyugdíjreformmal. A képlet egyszerű és olcsó: dolgozz halálodig!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock